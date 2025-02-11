7 طرق طبيعية لتقليل نسبة الكوليسترول بالدم والوقاية من انسداد الشرايين

يساعد الحد من الدهون المشبعة في النظام الغذائي، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والقيام بممارسات صحية أخرى، في خفض كمية البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم.

تحمل البروتينات الدهنية الكوليسترول والدهون والفيتامينات التي تذوب في الدهون في الدم.

أنواع البروتينات الدهنية

هناك نوعان من هذه البروتينات هما:

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): قد تؤدي المستويات العالية من LDL، أو الكوليسترول "الضار"، إلى ترسب الكوليسترول في جدران الأوعية الدموية، وقد يؤدي هذا إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): يساعد HDL، أو الكوليسترول "الجيد"، في نقل الكوليسترول بعيدًا عن جدران الأوعية الدموية، ويساعد في منع انسداد الشرايين والإصابة بالنوبات القلبية.

ينتج الكبد قدرًا من الكوليسترول الذي يحتاجه الجسم، ومع ذلك، قد تؤثر عدة عوامل على هذه المستويات، بما في ذلك:

تاريخ العائلة

التدخين

نمط حياة غير مستقر

لكحول

التركيز على الدهون الأحادية غير المشبعة

يوصي بعض الأشخاص باتباع نظام غذائي منخفض الدهون بشكل عام لفقدان الوزن، ولكن الأبحاث متضاربة بشأن فعاليته في إدارة نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا للخبراء.

على أن النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مثل النظام الغذائي المتوسطي، يساعد في تقليل مستويات LDL الضارة وزيادة مستويات HDL الصحية.

فيما يلي بعض المصادر للدهون الأحادية غير المشبعة:

زيت الزيتون

المكسرات، مثل اللوز والكاجو والجوز

زيت الكانولا

الأفوكادو

زبدة الجوز

الزيتون

إعطاء الأولوية للدهون المتعددة غير المشبعة، وخاصة أحماض أوميجا 3

تظهر الأبحاث أن الدهون المتعددة غير المشبعة تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قد تقلل الدهون غير المشبعة أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2.

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية نوعًا خاصًا من الدهون غير المشبعة المفيدة للقلب، وتوجد في المأكولات البحرية الدهنية ومكملات زيت السمك، مثل:

السلمون

الماكريل

الرنجة

سمك التونة في أعماق البحار مثل التونة ذات الزعانف الزرقاء أو التونة البيضاء

المحار (بدرجة أقل)، بما في ذلك الروبيان

الحد من الدهون المتحولة

الدهون المتحولة هي دهون غير مشبعة تم تعديلها من خلال عملية تسمى الهدرجة، وهذا يجعل الدهون غير المشبعة في الزيوت النباتية أكثر استقرارًا.

يتعامل الجسم مع الدهون المتحولة بشكل مختلف عن الدهون الأخرى، وليس بطريقة جيدة، وتزيد الدهون المتحولة من الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي بينما تقلل من الكوليسترول الجيد.

الأطعمة التي تحتوي عادة على الدهون المتحولة تشمل:

السمن والزبدة

المعجنات وغيرها من المخبوزات

بعض الفشار القابل للتسخين في الميكروويف

الأطعمة السريعة المقلية

بعض أنواع البيتزا

كريمة القهوة غير المصنوعة من الألبان

تناول الألياف القابلة للذوبان

الألياف القابلة للذوبان هي نوع من الألياف المتوفرة بكثرة في النباتات والحبوب الكاملة، ويمكن أن يساعد إعطاء الأولوية للحبوب الكاملة في خفض مستويات الكوليسترول الضار وقد يكون لها تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

تشمل بعض أفضل مصادر الألياف القابلة للذوبان ما يلي:

حبوب الشوفان

الفاصوليا والعدس

براعم بروكسل

الفواكه

البازلاء

بذور الكتان

التمارين الرياضية

التمارين الرياضية مفيدة لصحة القلب، فهي لا تعمل على تحسين اللياقة البدنية والمساعدة في منع السمنة فحسب، بل إنها تقلل أيضًا من الكوليسترول الضار LDL وتزيد من الكوليسترول المفيد HDL.

تنصح جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة أسبوعيًا كافية لخفض مستويات الكوليسترول.

يمكن أن يوفر تدريب القوة المنتظم جنبًا إلى جنب مع التمارين الهوائية المزيد من الفوائد.

الحفاظ على وزن صحي

إن زيادة الوزن أو السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمستويات عالية من الكوليسترول، وفقدان الوزن، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

بشكل عام، فإن فقدان الوزن له فائدة مزدوجة على الكوليسترول من خلال تقليل LDL الضار وزيادة HDL المفيد.

تجنب التدخين

يزيد تدخين التبغ من خطر الإصابة بأمراض القلب بعدة طرق، بما في ذلك:

زيادة LDL

تقليل HDL

زيادة تراكم الكوليسترول في الشرايين

التأثير على نقل الكوليسترول وامتصاصه

يجب الإقلاع عن التدخين، وذلك لأنه قد يساعد في عكس هذه الآثار الضارة.

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