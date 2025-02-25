مفتي الجمهورية: مفهوم الأسرة يواجه محاولات هدم بالدول العربية

حذر الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية من خطورة عدد من التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، حيث يواجه مفهوم الأسرة محاولات هدم والسعي إلى ذوبان هذه الكتلة الصلبة وخاصة في الدول الإسلامية والعربية والشرق الأوسط.

دور الأسرة في مواجهة التحديات ندوة المفتي بجامعة بنها



جاء ذلك خلال ندوة دور الأسرة في مواجهة التحديات التي نظمتها جامعة بنها في حضور مفتي الجمهورية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وطلاب وقيادات جامعة بنها .



ونبه مفتي الجمهورية على خطورة المفاهيم الحديثة التي يتم ترويجها لهدم الوطن والأسر المصرية عبر الترويج للاباحية والتطور التكنولوجي والإرهاب والتطرف بعيدا عن العرف والأخلاق واستخدام هذه المفاهيم بأساليب سلبية تسهم في اختراق الاوطان

وأكد مفتي الجمهورية أن من أهم المفاهيم السلبية الدعوة التي يتم إطلاقها حول المساكنة أمر مرفوض تماما وبعيد عن الضوابط الشرعية، مشيرا أن هذه الدعوة لاعلاقة لها بالحرية وبعيدة عن الشرائع السماوية.

مفتي الجمهورية: الأسرة عليها تحديات كبيرة يجب مواجهتها

وقال مفتي الجمهورية: إن الأسرة عليها تحديات كبيرة يجب مواجهتها من خلال ترسيخ القيم والأعراف والثوابت الدينية ومن خلال بناء الأبناء وليس البناء للأبناء دون إكراه .

وأضاف مفتي الديار المصرية: المنصات والفضاء الإلكتروني يجعلنا أمام تحديات عديدة وصعبة ممكن أن تقضي على الأسرة.

وأشار إلى أهمية وعي الأسرة في مواجهة تحديات المفاهيم التي يتم زرعها لزعزعة المجتمع وهدم المجتمع .



تابع مفتي الجمهورية أن التحديات تحاصر الأسرة في وقت غابت عنها بعض الأمور، وهي الرقابة الأسرية للاطمئنان علي السلوك وممارسة الدور الخاص.

أكد المفتي أن الدين يوقظ حرارة الرقابة الذاتية مما يساهم في الارتقاء بمستوى العقيدة الروحي ويحمي الإنسان بالإيمان الصادق ويحمي من المعاصي والرذيلة .



ونبه مفتي الجمهورية على أن العقل السليم في الجسم السليم، مشيرا إلى أن الشرائع حرمت إنهاك الجسم من خلال المخدرات وغيرها من الوسائل التي تدمر الصحة.

وردا على أسئلة الطلاب أكد مفتي الجمهورية أن تهنئة المسلمين للمسيحيين من باب البر والإحسان والأخوة مشيرا إلى وجود إباحة للمسلم بزواج الكتابية، فكيف يعيش هذين الزوجين إذا كانت هناك حرمة في التهنئة بالأعياد والمناسبات.

وقال مفتي الجمهورية في حديثه للطلاب: لا يوجد صداقة بين ولد وبنت بل يوجد زمالة بالضوابط الشرعية لأن الصداقة معناها انفتاح وأسرار لا تجوز بين ولد وبنت.

كما أكد مفتي الجمهورية أنه لا حرج في العمل بمهنة الميكب آرتست وفق الضوابط الشرعية ووسط النساء دون الخروج عن المقاصد الشرعية .

وحول إيداع الأموال في البنوك قال مفتي الجمهورية أنه لا حرج فيه ودار الإفتاء أكدت على شرعية الوعاء الاستثماري بالبنوك والتي لها ضوابط تحمي من انتشار عمليات النصب في المنصات الإلكترونية التي تنصب على المواطنين وعمليات النصب والمعروفة بالمستريح.



وحول لبس البنت البنطلون، قال مفتي الجمهورية: إن الإسلام لديه ضوابط عامة لملابس المرأة؛ ألا يكون ضيق أو يشف أو يظهر المفاتن والعورات، من هنا فأي لباس ليس فيه هذه المتناقضات فهو مناسب للمرأة في أي مكان أو تجمع.

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