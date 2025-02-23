محافظ القليوبية: كل رئيس قرية لا يرد على المتغيرات المكانية متقاعس أو متواطئ

شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على كل رؤساء مجالس المدن ومسؤلي المحليات على ضرورة متابعة المتغيرات المكانية أولا باول ومتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا أن كل رئيس قرية لا يرد علي المتغيرات المكانية في وقتها اما متقاعس او متواطئ موضحا أنه لن يقبل بهذا وسيتم اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه اي مقصر او متقاعس عن محاربة التعديات على الأراضي الزراعية املاك الدولة،مشددا بالرد يوميا علي اي متغير.

محافظ القليوبية يترأس جلسة المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية جلية المجلس التنفيذي اليوم بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومسؤولي المديريات.

محافظ القليوبية،التعامل بحزم مع المقصرين في استكمال اجراءات التعدي اراضي املاك الدولة

وتم خلال المجلس التنفيذي القليوبية مناقشة مدي جدية حالات التعدي علي اراضي املاك الدولة والتعامل مع عذا الملف بحذر حيث ان هناك 198 حالة للمتعدين علي اراضي املاك الدولة لم يلتزموا بسداد واستكمال اجراءات التصالح وشدد محافظ القليوبية علي حصر تلك الحالات واتخاذ اجراءات حاسمة لسحب الاراضي من الغير جادين.

محافظ القليوبية قرار بتشكيل لجنةلتلقى تبرعات اهل الخير خلال شهر رمضان

اصدر محافظ القليوبية قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد فوزى معاون المحافظ لشئون الاستثمار والاقتصاد لتلقى تبرعات اهل الخير خلال شهر رمضان لضمان توزيع تلك المساعدات على الجميع وعلى نطاق واسع بالمحافظة وحتى لايتكرر الصرف فى وقت يكون اخرين محرومين.

وعرض محافظ القليوبية استعدات المحافظة خلال شهر رمضان من خلال تكثيف الحملات الرقابية علي اماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، الزام اصحاب المهابز بالاعلان بشكل واضح وظاهر عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان.

وتم خلال المجلس التنفيذي بالقليوبية عرض التعديات علي الاراضي الزراعية،حيث بلغت نسبة التعديات 57 حالة بالقناطر وتعد الاعلي علي مستوي المحافظة يليها قليوب ثم الخانكة والقري الاكثر رصدا التعديات قليوب والمنيرة ابو الغيط ثم بلقس.

تكريم هيئة الشبان العالمية بالمجلس التنفيذي بالقليوبية

كماتم خلال المجلس تكريم عددا من الجمعيات ومنطمات المجتمع المدني المشاركة في قافلة مساعدات تحت شعار «من القليوبية ل غزة» لدعم أهالي قطاع غزة في فلسطين،منهم اللواءايهاب سراج السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير المساعد، المستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية لمساهمة الهيئة الفعالة في حيث دعمت هيئة الشبان القافلة ب 15 طن مواد غذائية،المهندس عبد الحميد رخا ممثلا الهلال الاحمر بالقليوبية



اكد محافظ القليوبية علي الدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع كافة الفاعليات واللنشطة ودعهما الدائم لمحافظة القليوبية وخاصة كرم اهل القليوبية وارسال مساعدات كبيرة لاهالنا في فلسطين.

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