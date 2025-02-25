التفاصيل الكاملة لإحالة أوراق عاطلين بتهمة قتل صديقهما للمفتي.. المتهمان خططا لسرقة المجني عليه.. وعلاقة محرمة السر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بإحالة أوراق عاطلين لاتهامهما بقتل صديقهما داخل مسكنه بغرض سرقته في روض الفرج إلى مفتي الجمهورية لإبداء الراي الشرعي في اعدامهما.

المتهمان استغلا علاقة صداقة بالمجني عليه

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أ. م، وج. س بدائرة قسم شرطة روض الفرج، قتلا المجني عليه ا. ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين، وحزام جلدي، ولاصق بلاستيكي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين نفذا مخططهما ودخلا إلى مسكن المجني عليه تحايلا تحت ستار صداقة بينهما، وما أن ظفرا به حتى أحكم المتهم الأول تقييد معصميه، ثم باغته بسكين في معصم يده، بينما كمم المتهم الثاني فمه وكتم أنفاسه بقطعة قماشية قاطعين سبل الحياة عنه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك سرقة منقولات من داخل الشقة كونه يقيم بمفرده.



علاقة محرمة السر

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتهم الاول تعرف على المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بغرض إقامة علاقة محرمة معه، واتفق الأول مع المتهم الثاني أن يذهبا إلى المجني عليه في روض الفرج لقتله بقصد سرقة مسكنه كونهما عاطلين ويحتاجان إلى المال.



تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه عبارة عن آثار إصابية موضعية حول منطقة الفم والأنف مع وجود انسكابات دموية بالانسجة الرخوة وعضلات العنق على الناحيتين مقابل أعلى جانبي العنق على الناحية الوحشية، ووجود تقييد باليدين عند منطقة الرسغ بحزام أسود جلدي وقطعة قماش.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

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