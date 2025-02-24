مفتي الديار يشارك في ندوة غدا عن "الأسرة في عصر التحديات "

يشارك الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية غدا الثلاثاء في ندوة بعنوان "الاسرة في عصر التحديات " بجامعة بنها ويستقبله المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

في وقت سابق كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن الدور المحوري الذي يلعبه الأب داخل الأسرة، مشددًا على أن مسئوليته لا تقتصر فقط على توفير الاحتياجات المالية، بل تمتد لتشمل الجوانب التربوية والأخلاقية والدينية

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “اسأل المفتي” على قناة صدى البلد، أن الأب والأم يشتركان في تحمل مسئولية تربية الأبناء، وإن كان الدور الأكبر يقع على عاتق الأب نظرًا لطبيعة تكليفه وما خُلق عليه.

مفتي الجمهورية يوضح أهمية دور الأب في الأسرة

وتابع: الإسلام وضع إطارًا واضحًا لدور الأب في الأسرة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته'، حيث أكد أن الرجل في بيته راعٍ ومسؤول، كما أن المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة.

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