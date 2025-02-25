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خارج الحدود

ترامب يحدد موعد فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، مؤكدا أنها ستبدأ الشهر المقبل، منهيا تعليقا استمر لمدة شهر على الرسوم المخطط فرضها على الواردات، والتي قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وتزيد من حدة التضخم.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب: "نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد للرسوم، ويبدو أن الأمور تمضي بسرعة كبيرة."

كما شدد أيضا على أن الرسوم المتبادلة التي يعتزم فرضها، ستبدأ في موعدها المحدد.

وأضاف ترامب: "الرسوم تمضي قدما في وقتها المحدد، وفق الجدول الزمني.

وأكد ترامب أن الدول الأخرى تفرض رسوما جمركية غير عادلة تضر بالتصنيع المحلي والوظائف في الولايات المتحدة، وأثارت تهديداته المتكررة بفرض الرسوم مخاوف بين الشركات والمستهلكين من تباطؤ اقتصادي وزيادة في معدلات التضخم.

وأصر على أن هذه الرسوم ستدر إيرادات تساهم في تقليص العجز في الميزانية الفيدرالية وخلق وظائف جديدة.

جدير بالذكر أن ترامب أمس الإثنين، قال: "بلدنا سيكون في وضع مالي قوي وغني مرة أخرى".

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البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرسوم الجمركية على كندا المكسيك الولايات المتحدة إيمانويل ماكرون

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