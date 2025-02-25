ضحايا FBC ما بين موتى ومصابين بجلطات وصدمات عصبية.. نانسي تكشف استراتيجية المنصة في التوسع وجذب المزيد من المشاركين.. وتؤكد: أعداد تفوق الخيال سقطوا في شباك المنصة

منصة FBC ، تستمر المفاجآت في قضية إغلاق منصة FBC الإلكترونية، بعد أن تورطت في عمليات نصب واحتيال على مئات الضحايا، الذين تم إيهامهم بوعود تحقيق أرباح سريعة، ليكتشفوا لاحقا سرقة أموالهم.

بلاغات لمباحث إدارة الإنترنت بالعباسية

تلقت مباحث الإنترنت بالعباسية عددا كبيرا من البلاغات من ضحايا نصب مسؤولي منصة FBC

وأوضح مصدر أمني أنه منذ إغلاق المنصة وكل يوم تتلقى إدارة مباحث الانترنت بمختلف محافظات الجمهورية بلاغات جديد تفيد بتضررهم من الشركة وتعرضهم للنصب من قبل مسؤوليها.

المتهمين

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهمًا من بينهم 3 أجانب.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "موجودين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

حبس 13 شخصًا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية

قررت نيابة الشؤون الاقتصادية، حبس 13 شخصًا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وتستكمل النيابة التحقيق مع المتهمين ومعرفة دور كل واحد منهم في العمل بالمنصة ومدى علاقتهم بجرائم النصب على الضحايا.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وفحص مقر هذه الشركة وصفحاتها على التواصل الاجتماعي من خلال فريق بحث، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، وتبين أن من بينهم 3 أجانب، جارٍ تحديد هويتهم وأماكن وجودهم بالجهات المعنية لضبطتهم.

حكايات أغرب من الخيال عن ضحايا منصة FBC الإلكترونية

ناس ماتت بسكتة قلبية

وفي ذات السياق قال إبراهيم جمال أحد الضحايا ومقيم بمنطقة السنطة بمحافظة الغربية لـ فيتو: “حطيت ٤٥ ألف جنيه شقى عمري في المنصة وكان أملي يتم استثمارها ولم أتوقع أني أستيقظ على وهم.. مفيش حل غير إني استعوض ربنا في فلوسي”.

وأضاف:" فيه ضحايا كتير للنصاب فيه ناس أعرفهم ماتوا بالسكتة القلبية وإصابات بانهيار عصبي من شدة الصدمة، وخاصة بعد أنهم كانوا اقترضوا أموال من البنوك ووضعوها بالمنصة أملا في استثمارها ".

منصة FBC للنصب الإلكتروني

هذه الحادثة تظل بمثابة تحذير صارخ من مخاطر الاستثمار في المشاريع غير الموثوقة، خاصة تلك التي تعد بمكاسب سريعة وغير واقعية، والتي تسببت في خسارة الكثير من المواطنين في مصر مئات الملايين، حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم سرقة نحو 60 مليون جنيه من المواطنين في محافظة كفر الشيخ فقط.

روى ضحايا منصة FBC، كيف تمكن مسؤولوا المنصة من خداعهم وسرقة أموالهم قبل أن يلوذوا بالفرار، حيث قام أحد مسؤولي الشركة في مصر بتنظيم عشاء عمل لعدد من الضحايا، وذلك في إحدى القاعات بمنطقة كورنيش إمبابة، قبل أيام قليلة من إغلاق التطبيق وفرار المسؤولين بعد سرقة الأموال، بحسب شبكة العربية.نت.

استراتيجية التوسع وجذب المزيد من الضحايا

وقال أحد الضحايا، إنه خلال هذا العشاء، تحدث المسؤول المسمى "حاتم عبد الرحمن" للحضور، داعيا إلى زيادة عدد المشاركين في المنصة، مع التأكيد على أهمية جلب المزيد من العملاء، كما وعد بتحقيق أرباح كبيرة، وحث الحضور على دعوة أقاربهم وأصدقائهم للانضمام إلى المنصة.

شهادات ضحايا منصة FBC

ومن جانبه، أضاف أحد الحاضرين للعشاء، أن العشاء كان مخصصا للأفراد الذين لديهم شبكة واسعة من العملاء، موضحا أن الشركة ادعت امتلاكها مقرا رئيسيًا خارج مصر، وأنها شركة عالمية مرخصة منذ عام 2000، وتتعاون مع الحكومة المصرية لمكافحة البطالة، إلا أن هذه الادعاءات تبين لاحقا أنها كاذبة بالكامل.

وأكد، أنه بعد إغلاق المنصة، أصبح من المستحيل التواصل مع المسؤولين، حيث تم إغلاق جميع خطوط الهاتف الخاصة بهم.

كما أشار إلى أن الشركة زعمت في البداية أن المنصة تعرضت لهجوم إلكتروني من قبل "هاكرز"، ووعدت بإعادة كل شيء إلى طبيعته خلال ساعات، لكن ذلك لم يحدث.

أعدادًا تفوق الخيال من المشتركين فيها

ومن جانبها روت سيدة تُدعى نانسي من محافظة المنيا، إحدى ضحايا منصة FBC الإلكترونية للربح عبر الإنترنت، وهي منصة متهمة بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية كبيرة.

وقالت إنها اشتركت في المنصة بناء على نصيحة من أحد الأشخاص الذي كان مصدر ثقة بالنسبة لها، موضحه بانه اشتركت بقيمة 11 ألفًا و200 جنيه، لكنها لم تسحب أي أموال من المنصة، لافتة إلى أنها تعرف أعدادًا تفوق الخيال من المشتركين فيها.

وأوضحت أن هناك من اقترض أموالًا وهناك من باع مقتنياته من الذهب من أجل الاشتراك في المنصة، لافتة إلى أن الكثيرين اشتركوا بكل ما يملكون لتدبير دخل شهري وألزموا أنفسهم بأقساط كبيرة.

وأفادت بأن هناك من حصل على أموال بالفعل من المنصة، موضحة أن عملية التحويل كانت تتم من خلال إجراء إيداع أموال في محافظ إلكترونية يدشنها المشتركون في المنصة.

ونوهت بأنهم حاولوا سحب الأموال يوم الخميس الماضي، قد تم إبلاغهم بأن هناك معالجة بنكية تحدث لتحويل الأموال، لكن شيئًا لم يحدث.

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