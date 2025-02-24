الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

حبس 13 شخصا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية وفريق بحث لضبط الهاربين

حبس المتهمين بالنصب
حبس المتهمين بالنصب على المواطنين منصة FBC، فيتو

منصة FBC، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية، حبس 13 شخصًا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وتستكمل النيابة  التحقيق مع المتهمين ومعرفة دور كل واحد منهم في العمل بالمنصة ومدى علاقتهم  بجرائم النصب على الضحايا.

 وكلفت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات وجمع المعلومات  حول الواقعة وفحص مقر هذه الشركة وصفحاتها على التواصل الاجتماعي من خلال فريق بحث، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، وتبين أن من بينهم 3 أجانب، جارٍ تحديد هويتهم وأماكن وجودهم بالجهات المعنية لضبطتهم. 

 

وأدلى المتهمون القائمون على إدارة منصة FBC الإلكترونية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن طريقة تنفيذ الطرق الاحتيالية فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

وحصلت “ فيتو” على صورة ترصد الأحراز والمضبوطات في قضية منصة FBC الإلكترونية.

 

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهمًا من بينهم 3 أجانب.

 

تلقت أجهزة وزارة الداخلية  بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "موجودين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة  إلكترونية بمسمى "FBC".

 

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع  11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة  لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

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نيابة الشئون الاقتصادية منصة FBC الإلكترونية النيابة المباحث الجنائية

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