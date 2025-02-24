كولر: نقع في مجموعة قوية بمونديال الأندية والجماهير تقدم كل شيء للنادي

أكد مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي أن جماهير الأحمر تمتلك حماس كبير لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الامريكية.

وقال كولر عبر مقطع فيديو منشور عبر الحسابات الرسمية لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ”: الأهلي يتواجد في مجموعة مثيرة تضم إنتر ميامي والعديد من الفرق القوية ".

وواصل " ما وجدته هو أن كرة القدم هي كل شيء، جماهير الأهلي تمتلك حماس كبير للغاية للمشاركة في البطولة، كما أنهم يقدمون للنادي كل شيء ".

وأتم: “ نقع في مجموعة قوية وسنخوض مواجهة مثيرة في المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي منا يعني أمام سنواجه ميسي ”.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في وقت سابق عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي سيفتتح مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو المقبل في الثالثة فجرًا.

المباراة الثانية لبطل أفريقيا ستكون ضد بالميراس البرازيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 19 يونيو ثم بورتو يوم 23 يونيو في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

بيان منصة دازن حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وحسمت منصة "دازن" الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، الجدل، حول حقوق إذاعة مباريات الأهلي المصري في البطولة.

وأعلنت المنصة العالمية في بيان رسمي، الشراكة مع موسم الرياض وقناة MBC، بشأن حقوق بث البطولة.

وأكدت أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ستذاع حصريا عبر قناة MBC في مصر.

جاء هذا البيان بعد إعلان "الشركة المتحدة للرياضة"، حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.