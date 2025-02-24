الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عشرات المداهمات في المنطقة العازلة بسوريا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تنفيذ عشرات المداهمات في "المنطقة العازلة" بسوريا ومصادرة صواريخ ومتفجرات وألغام.

 

إفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفل دورة ضباط لجيش الاحتلال، أمس الأحد، بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "لن تسمح لقوات "تنظيم هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها أحمد الشرع أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك واقعا جديدا في الجنوب السوري وأنهم لن يسمحوا لقوات معادية بالتمركز والتواجد في المنطقة الأمنية جنوب سوريا من هنا وحتى دمشق وسيعملون ضد أي تهديد، وذلك وفق تعبيره.

نتنياهو يتحدث عن لبنان وسوريا وإيران

وأختتم رئيس وزراء الاحتلال: "قواتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا.. ولن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب ‎سوريا ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

قوات الاحتلال ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع ‎سوريا

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع ‎سوريا إلى أجل غير مسمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال سوريا جنوب سوريا نتنياهو هيئة تحرير الشام أحمد الشرع

مواد متعلقة

وزير مالية الاحتلال: عندما نقرر العودة للقتال بغزة ستفاجأون من شدة القتل هناك

سرايا القدس تنفذ عملية جديدة ضد قوات الاحتلال

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لهيئة تحرير الشام أو الجيش السوري بدخول جنوب دمشق

رئيس حزب إسرائيلي يحذر نتنياهو من إفشال صفقة غزة
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة في الدوري السعودي (صور)

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع جوميز لتدريب الفريق حال رحيل كولر

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: الملائكة تدعو بهذا الدعاء للصائمين في شهر رمضان (فيديو)

هل يجوز الشرب من ماء زمزم بنية التبرك؟ تعرف على موقف الشرع

ما حكم عمل فينير الأسنان ومدى تأثيره على الطهارة؟، مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية