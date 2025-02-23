زعيم تحالف الديمقراطيين بإسرائيل: نتنياهو خرق الاتفاق

قال زعيم تحالف الديمقراطيين بإسرائيل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في خرق للاتفاق وهدم للمرحلة الثانية.

نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأضاف زعيم تحالف الديمقراطيين، أنه لا مفاوضات بشأن المرحلة الثانية وما نراه فقط تخليا عن حياة المخطوفين.

وتابع: لن نسمح لنتنياهو بالبقاء في الحكم على حساب حياة إخواننا وأخواتنا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى يضمن أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين سيتم دون مراسم مهينة.

وأفادت وسائل إعلام بأن قوات الاحتلال عادت إلى داخل سجن عوفر وأغلقت البوابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن اجتماع المشاورات الأمنية سيتخذ قرارات بشأن الأسبوع المقبل واستمرار وقف إطلاق النار.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المشاورات تبحث التزام إسرائيل بالاتفاق قبل دفعة يوم الخميس، وإعادة جثامين 4 محتجزين والانسحاب من محور فيلادلفيا".

وتريد إسرائيل تقديم موعد تسليم جثامين المحتجزين قبل الخميس المقبل، ومن بين خيارات إسرائيل للرد على أزمة شيري بيباس، اتخاذ موقف بشأن إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة، بحسب ما نقله الإعلام العبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول كبير أن "المشاورات تهدف إلى بحث كيفية الحفاظ على زخم عملية إعادة المحتجزين، وأن من المقترحات في الحوار مع واشنطن تمديد وقف إطلاق النار لإطلاق مزيد من الأسرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.