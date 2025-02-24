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محافظات

رفع 100% من الإشغالات المخالفة في شوارع وميادين الشرقية

ازالة المخالفات ,
ازالة المخالفات , فيتو

شنت مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية المتمثلة فى   الزقازيق وحيي أول وثان وفاقوس وأبو كبير وأبو حماد و ديرب نجم ومنيا القمح حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع والطرق والميادين الرئيسية 

محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

التنبيه على اصحاب المحال بالالتزام بالاشتراطات 

كما تم التنبيه على أصحاب المحال بشارع البوسطة ومنطقة المحطة بمدينة الزقازيق  اللذين شهدا أمس حملة مكبرة برئاسة المحافظ لرفع الإشغالات  بالإلتزام بالأماكن المصرح بها وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

التنسيق بين الشرطة والمرافق 

هذا ومازالت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق ولجان المتابعة الميدانية  تتواجد بالشوارع على مدار الساعة لتحقيق الإنضباط ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية  

رؤساء المراك والمدن والاحياء 

كان محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة على حرم الطرق العامة والشوارع والميادين الرئيسية ،

عدم السماخ بالتعدى على الطرق 

 وبالاضافة الى التشديد بعدم السماح بالتعدي على الطرق  مجددا بعد تمام  رفع الاشغالات والتحفظ عليها، والتي تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين. 

محافظ الشرقية يشهد انطلاق موسم توريد محصول البنجر بالصالحية الجديدة

عدم التعاون مع المتسببن فى الفوضى 

وقال المحافظ يجب  عدم التهاون مع المعتدين والمتسببين في خلق حالة من الفوضي والإزدحام بالشوارع  مع توجيههم للإلتزام بالأماكن المحددة لهم  بالأسواق العامة والحضارية والأكشاك المخصصة لهم بطرق قانونية حفاظا علي المظهر الحضاري العام.

 

 

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