ضبط 13 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر ببلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

التزام التجار بالاشتراطات التموينية

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتكليف من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة

وشُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وعدد من مفتشي الإدارة بالمديرية للعمل والمرور على الأنشطة بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

ضبط دجاح وارز وعلف مجهول المصدر

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و500 كيلو أرز أبيض و5 طن دقيق فاخر و2 طن علف مواشي و2 طن و500 كيلو علف دواجن جميعهم مجهولة المصدر داخل مخزن للأعلاف وتم تحرير محضر برقم 4907 جنح بلبيس.

ضبط 600 كليو قطع دجاج

كما تم تم ضبط 600 كيلو قطع دجاج مجهول المصدر داخل ثلاجة تعمل بدون ترخيص وتم تحرير محضر برقم 4908 جنح بلبيس، كما تم التحفظ على 320 كيلو مكرونة تموينية مدعمه وتحرير 11 محضر جنح لتجار تموينين مخالفين.

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