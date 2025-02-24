محافظ أسيوط يفتتح 5 معارض "أهلًا رمضان" بالغنايم لتوفير السلع بأسعار مخفضة (صور)

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، 5 معارض ومنافذ "أهلًا رمضان" بمركز الغنايم لتوفير السلع الغذائية والملابس الجاهزة للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 %؛ ضمن سلسلة المعارض التي يجري افتتاحها في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار والجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية.

رافقه خلال الافتتاح خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأحمد ثابت رئيس مركز ومدينة الغنايم، وسيد أحمد حسن مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع الغنايم، والمهندس محمد أبوزيد أمين الحزب بمركز الغنايم، ووائل شوقي أمين التنظيم بالمركز، والعديد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

حيث افتتح محافظ أسيوط معرض "أهلًا رمضان" بأحد مقرات الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بشارع الفردوس بطريق "أسيوط/الغنايم" والذي يضم السلع الغذائية المتنوعة (السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الدقيق، والبلح، ومنتجات الألبان، والجبن، اللحوم والخضروات والفواكه، والحلويات بأنواعها) وغيرها من المنتجات التي يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 30 % بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

محافظ أسيوط يفتتح معارض اهلا رمضان

كما افتتح محافظ أسيوط معرض "أهلًا رمضان" لأحد الأحزاب بمركز الغنايم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ومديرية التموين والتجارة الداخلية حيث يضم ياميش رمضان والسلع الغذائية الأساسية المتنوعة بكميات مناسبة بنسبة تخفيض في الأسعار عن أسعارها في المحلات والأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

واستكمل المحافظ جولته بإفتتاح معرضين أخرين "أهلًا رمضان" بإشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بشارع مجلس المدينة؛ وعقب الإفتتاح تفقد أقسام تلك المعارض للإطمئنان على مدى توافر السلع بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلًا عليهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما التقى بعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعارض ورخص أسعارها وجودتها ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأختتم محافظ أسيوط جولته بافتتاح معرض أهلًا رمضان للملابس الجاهزة بشارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم وعقب الإفتتاح تفقد المحافظ أقسام المعرض الذي يشمل الملابس الجاهزة لجميع المراحل العمرية وقسم الأحذية بجميع مقاساتها فضلًا عن المنسوجات واطمئن على جودة الخدمات المقدمة والأسعار المعلنة للاطمئنان بأنها أرخص من نظيرتها بالأسواق.

ووجه محافظ أسيوط؛ بضرورة استمرار الجهود لمراقبة الأسواق والأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين خاصة مع زيادة الطلب على السلع في شهر رمضان الكريم مقدمًا شكره لجميع الجهات المشاركة في تنظيم تلك المعارض لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام موضحًا أن تلك المعارض يتم افتتاحها بشكل متتالي بالمراكز والأحياء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن منها الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين والغرفة التجارية، ومديريتي التربية والتعليم والزراعة فضلًا عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن بكميات وبتخفيضات متميزة على مستوى المحافظة.

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