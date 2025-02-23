الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طب أسيوط تُنظم اليوم البيئي الرابع بعنوان "كلية بلا تدخين"

اليوم البيئي بكلية
اليوم البيئي بكلية الطب جامعة أسيوط، فيتو

نظمت كلية الطب بجامعة أسيوط اليوم الأحد الموافق 23 من فبراير، اليوم البيئي المجتمعي الرابع بعنوان "كلية الطب بلا تدخين"، تحت شعار "بلدنا.. أمانة في أيدينا"، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف القرن، أستاذ الصدر ومقرر اليوم.

 

 شهد اليوم البيئي حضور الدكتورة صفاء مختار، رئيس قسم الأمراض الصدرية، والدكتورة إكرام عبد الخالق، رئيس قسم الصحة العامة، وحاضر خلاله الدكتور محمود عطية، أستاذ الصحة العامة ومشرف وحدة مكافحة التدخين، والدكتورة آية عاطف القرن، مدرس الطب المهني والبيئي بقسم الصحة العامة، بالإضافة إلى مشاركة الإداريين والعاملين بالكلية.

 

التدخين أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المزمنة 

 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أهمية موضوع اليوم البيئي المجتمعي الرابع، والذي يسلط الضوء على قضية صحية تؤثر بشكل كبير على المجتمع والصحة العامة، حيث يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسرطان، فضلًا عن تأثيره السلبي على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام. 

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى ضرورة التوعية بمخاطر التدخين وتشجيع الشباب على تبني نمط حياة صحي خالٍ من هذه العادة الضارة، لافتًا إلى أهمية تبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والأطباء حول كيفية تقليل معدلات التدخين من خلال التثقيف والتوعية، فضلًا عن دور المؤسسات التعليمية في تعزيز مفاهيم الصحة العامة والسلوكيات الوقائية.

 من جانبه، أشاد الدكتور محمود عبد العليم بدور كلية الطب ومكانتها المهمة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى ينعكس في نشاطها العلمي والتوعوي من خلال عقد العديد من الندوات وورش العمل في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي. لافتًا إلى أن الخدمة الصحية بمختلف المؤسسات الطبية ترتكز على التوعية والوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج.

 

وأشارت الدكتورة هدى مخلوف إلى أن اليوم البيئي يناقش مجموعة من المحاور المهمة بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين حول: التدخين، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، واتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، إلى جانب أضرار التدخين وأنواعه الجديدة، وطرق الوقاية منه، وكيفية الإقلاع عنه.

 

ومن جهتها، نوهت الدكتورة صفاء مختار أن قسم الصدر سوف يشهد افتتاح عيادة "الإقلاع عن التدخين" خلال الشهور المقبلة، وذلك بهدف مساعدة المرضى المدخنين على الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على صحتهم، والابتعاد عن كل ما يضر بها.

وأضافت الدكتورة إكرام عبدالخالق أن التدخين هو سلوك يدمر الصحة ويسبب العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب، والرئة، موضحة أن التوعية بأضراره لها دور كبير في تقليل الإقبال عليه، لأنه يعد من أخطر الآفات التي تهدد الإنسان وصحته.

تخريج الدفعة 58 من طب أسيوط (صور)

جامعة أسيوط تستضيف مؤتمرا حول تكنولوجيا علاج السكري

 

وأشار الدكتور عاطف القرن إلى أن اليوم البيئي خرج بعدد من التوصيات أهمها: عمل ندوات مماثلة بالاشتراك مع قطاع البيئة بكليات الجامعة المختلفة، تعليق لافتات "منع التدخين" في أنحاء الكلية، إضافة إلى تفعيل شعار اليوم البيئي "كلية الطب بلا تدخين" وذلك للتوعية، وتطبيق الغرامات، والمساءلة القانونية، وتفعيل وحدة مكافحة التدخين بكلية الطب في التوعية والمساعدة السلوكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم الامراض الصدريه أمراض الصدر جامعة أسيوط جامعة اسيوط اليوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الطب بجامعة أسيوط كلية الطب جامعة اسيوط محافظة اسيوط مكافحة التدخين منظمة الصحة

مواد متعلقة

رياضة أسيوط تنظم الدورة التنشيطية لاختيار منتخب الصعيد لمشروع كابيتانو مصر (صور)

تخريج الدفعة 58 من طب أسيوط (صور)

استكمال أعمال ترميم شوارع حي شرق أسيوط

محافظ أسيوط يحث طالبات الإعدادية على المشاركة في مجموعات التقوية المجانية

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة بأسيوط، والمحافظ يتفقد الحادث (فيديو)

جامعة أسيوط تفتتح "المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية" الإثنين المقبل

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتقديم مساعدة عاجلة لأسرة المنزل المنكوب بمنفلوط (صور )

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد "فيديو"

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لهيئة تحرير الشام أو الجيش السوري بدخول جنوب دمشق

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية