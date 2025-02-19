رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بالجيزة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويقام المعرض بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتجول رئيس الوزراء داخل أروقة المعرض، الذي يضم مختلف السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الرمضانية بأسعار تنافسية، واطلع على العروض المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الحكومة والجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

ويأتي افتتاح المعرض ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" التي يتم تنظيمها في مختلف المحافظات استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار مبادرات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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