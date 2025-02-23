تخريج الدفعة 58 من طب أسيوط (صور)

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حفل تخريج الدفعة 58 من كلية الطب، والذي أقيم بمقر نادي الأطباء بحي غرب مدينة أسيوط بحضور الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب الأطباء بأسيوط الدكتور هبة عطية الأمين العام بنقابة أطباء أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والأطباء وأسر الطلاب الخريجين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الأول على الدفعة، ممثلًا عن الخريجين ثم كلمة نقيب الأطباء وجه فيها الشكر لمحافظ أسيوط على حرصه على حضور الاحتفالية والتقدير للخريجين وأولياء أمورهم.

محافظ أسيوط يعبر عن فخره بحفل تخريج الأطباء الجدد

وفي كلمته أعرب محافظ أسيوط عن فخره واعتزازه بحضوره حفل تخريج الأطباء الذين يمثلون جيلًا جديدًا سيسهمون في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة مهنئًا الخريجين بالنجاح وبداية مشوار الكفاح مع هذه المهنة المقدسة مؤكدًا على أنهم سيحملون رسالة وطنية كبرى تتطلب منهم الإخلاص في العمل وأداء واجبهم المهني على أكمل وجه وأنهم أصحاب رسالة سامية تجاة المرضى.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي، مقدمًا الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير الصحة على دعمه لتطوير المستشفيات وتوفير الإمكانيات اللازمة للأطباء لممارسة مهامهم مضيفًا أن دعم التعليم الطبي والتدريب المستمر يعد من أولويات خطة الدولة لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، ويجب على الأطباء الجدد العمل على استكمال تعليمهم وتطوير مهاراتهم.

وفي ختام الحفل، قدم محافظ أسيوط التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في حياتهم العملية والمستقبلية لخدمة المواطن داخل المحافظة.

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