تعليم أسيوط ينتهي من الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا عن الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام 2025 وذلك مع رؤساء لجان الامتحانات، بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والدكتورة آمال اسماعيل مدير المرحلة الإعدادية بالمديرية، ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية وجمال عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة وحسام محمود مدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية.

الاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وأكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والإدارات المعنية للاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025 على كافة الأصعدة لضمان سير أعمال الإمتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة وبيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الإمتحانات لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات مع ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات والتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب، مما يسهم في نجاح سير أعمال الامتحانات في كافة المدارس.

نزاهة الإمتحانات ومنع أي محاولات للغش

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التأكد من جاهزية اللجان وتطبيق الإجراءات الأمنية والالتزام بضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان وتشديد الرقابة والإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش بشكل صارم لضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للغش مقدمًا أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات باللجان من خلال غرف العمليات بكافة الإدارات التي تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع توفير مستلزمات لجان الإمتحانات من أوراق وأدوات وغيرها لضمان أداء أعمال اللجان بشكل سليم، مشددًا على أهمية الحفاظ على الانضباط ومنع سبل ووسائل الغش في لجان الامتحانات مع ضمان تطبيق كافة إجراءات أعمال الامتحانات بشكل سليم.

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