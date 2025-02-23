الأحد 23 فبراير 2025
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محافظات

استكمال أعمال ترميم شوارع حي شرق أسيوط

تطوير شوارع حي شرق
تطوير شوارع حي شرق أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على ضرورة تنفيذ أعمال ترميم وإعادة الشيء لأصله بتلك الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية للتيسير على المواطنين في النقل والانتقال وحركة السيارات بتلك المناطق، لافتًا إلى العمل على تسوية وتمهيد الطرق والشوارع بالقرى والمراكز، فضلًا عن القضاء على الحفر والتكسير ببعض الشوارع ما تسبب في تشويه المنظر الجمالي والحضاري للمحافظة. 

 

تحسين ورفع كفاءة الطرق 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والتي من بينها قطاع الطرق تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي قد قامت باستكمال أعمال ترميم عدد من شوارع حي شرق بتركيب البلدورات الجديدة وبلاط الإنترلوك للأرصفة ورفع الكسر لتيسير حركة المواطنين حيث تمت أعمال التمهيد والإشراف علي عمليات رفع كافة المعوقات والمخلفات أمام مجمع المصالح وتحت كوبري الهلالي فضلًا عن تركيب أعمدة إنارة أمام مجمع المصالح وذلك بمتابعة نواب رئيس الحي ومسئولي الكهرباء وإدارة التخطيط وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن. 

استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع البداري بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منفلوط (صور )

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف العمل لإنهاء تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن لتخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين وتخفيف الزحام.

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