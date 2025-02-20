ليلة فى حب محمد فوزى لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية

ضمن أنشطة وزارة الثقافة وبعد نجاح ليلة فى حب العندليب وكوكب الشرق أم كلثوم، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر فصل كورال الشباب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ويحمل عنوان ليلة فى حب محمد فوزى وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس ٢٠ فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل ليلة في حب محمد فوزي

و يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات محمد فوزى الشهيرة منها فتافيت السكر، تمللى فى قلبى، أنا قلبى خالى، تعب الهوى قلبى، كل دقه فى قلبى، ساكن فى حى السيدة، أحن قلب، راح توحشينى، كلمنى طمنى، عمرى مادوقت الحب، شحات الغرام، لقيته لقيته، مكتوب الهوى،وجع قلبى، أى والله، بلدى أحببتك يابلدى وغيرها … أداء أحمد فايد، ملك جوهر، محمد يسرى، نهى المصرى، أحمد وليد، نوريانا بدر، عمر عبد الوهاب، حبيبة الشريف، شريهان عرفة، أحمد مدحت، ايمان منصور، لوجين تامر، محمد محمود.

مركز تنمية المواهب بالأوبرا

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

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