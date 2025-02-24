شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، إن شركة Shuntian Chemical Group، طالبت موظفيها العزاب أو المطلقين، بالزواج بحلول نهاية سبتمبر 2025 أو مواجهة الفصل.

شركة صينية تطالب موظفيها العازبين بالزواج قبل نهاية سبتمبر

وأشارت إلى أن هذا الشرط ينطبق على جميع موظفي مجموعة شونتيان الكيميائية الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عاما.

وبحسب قرار إدارة الشركة، سيتوجب على الموظفين العازبين الذين لن يتزوجوا بحلول نهاية مارس، كتابة رسالة مفتوحة ينتقدون فيها أنفسهم. إذا لم يتزوجوا بحلول نهاية شهر يونيو، فستقوم الشركة بإجراء تقييم لعملهم. وإذا ظلوا عازبين حتى نهاية سبتمبر، فسيتم فصلهم حتما من العمل.

ووفقا للصحيفة، تعتبر مجموعة شونتيان الكيميائية، واحدة من أكبر الشركات في مدينة لينيي (مقاطعة شاندونج الشرقية)، حيث يقع مقرها الرئيسي، ويعمل في الشركة أكثر من 1.2 ألف شخص.

وذكرت الصحيفة أن مكتب الموارد البشرية والرفاهية المحلي قال إنه طلب من الشركة إلغاء هذه السياسة.

الشركة تنتهك قوانين العمل الصينية

وتعتقد السلطات المحلية أن مطالب الشركة تنتهك قوانين العمل الصينية. ولكن إدارة الشركة، تؤكد أنها تتحرك لمصلحة الدولة.

يشار إلى أن ​​عدد الزيجات في الصين تراجع إلى مستوى منخفض جديد قدره 6.1 مليون في عام 2024، بانخفاض 20.5% بعد أن كان 7.68 مليون في العام السابق.

ودفع الافتقار إلى الاهتمام بالزواج بين الجيل الجديد من الصينيين بعض الحكومات الإقليمية إلى تقديم مكافآت نقدية للشباب الذين يتزوجون لأول.

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