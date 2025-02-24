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رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

وحيد القرن، فيتو
وحيد القرن، فيتو

اقتحم رجل حظيرة في حديقة حيوان بازل في سويسرا وحاول مهاجمة حيوان وحيد القرن، ووفقا للتقارير، كان الرجل في حالة اضطراب نفسي.

وقالت متحدثة باسم حديقة الحيوان: "رغم حدوث تماس بين الرجل ووحيد القرن الذكر بوري، إلا أن أيا منهما لم يصب بأذى".

وأكدت شرطة كانتون بازل تقريرا نشرته صحيفة Die Oberbadische الألمانية حول الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي في حديقة الحيوان. 

وأوضحت المتحدثة أن الأمر يتعلق بشخص "في وضع حياتي صعب"، لكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية.

ويبدو أن الرجل لم يكن داخل الحظيرة عند وصول الشرطة.

 وأضافت المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن الحارس الذي تم استدعاؤه تمكن من إقناع الرجل بالانتقال إلى المنطقة الآمنة. ولم تقدم الشرطة أو حديقة الحيوان أي تفاصيل حول دوافع الرجل.

في عام 1990، انتهت محاولة دخول أحد الزوار إلى حظيرة وحيد القرن بشكل مأساوي، حيث تسلقت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما إلى داخل الحظيرة لمداعبة صغير وحيد القرن، لكن والدته شعرت بالتهديد وهاجمتها، مما أدى إلى مقتلها.

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حديقة حيوان بازل سويسرا وحيد القرن متحدثة باسم حديقة الحيوان وحيد القرن الذكر بوري

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