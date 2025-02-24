فوائد العسل، يهدئ السعال والتهاب الحلق ويعالج حب الشباب

يُعرف العسل بأنه مُحلٍ طبيعي لأنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المدهشة، حيث يحصل العسل على حلاوته من تركيبته الكيميائية، فهو يتكون من نوعين بسيطين من السكر يسمى الجلوكوز والفركتوز، إلى جانب بعض المعادن.

ملعقة كبيرة من العسل تحتوي على 61 سعرة حرارية، و17 جرامًا من الكربوهيدرات، بينما لا يحتوي على دهون اطلاقًا، وكميات ضئيلة من الألياف والبروتين.

لكن لا يزال العسل عبارة عن سكر سائل، ومثله كمثل جميع أشكال السكر الأخرى، يجب تناوله باعتدال، ولكن على عكس السكر العادي، فإنه يتمتع ببعض الفوائد الصحية المحددة والفريدة.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي العسل على كل من الفلافونويد والبوليفينول، وهي مركبات موجودة في الأطعمة الطبيعية النباتية، وتتمتع هذه المركبات بخصائص مضادة للالتهابات، وهي تعمل كمضادات أكسدة قوية في الجسم.

تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجزيئات غير المستقرة في الجسم والتي تسمى الجذور الحرة، وهذا مهم لأنه إذا تركت الجذور الحرة دون رادع، فقد تلحق الضرر بالخلايا وتسبب الإجهاد التأكسدي، والذي بدوره يمكن أن يسبب حالات صحية مثل السرطان وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.

بعبارة أخرى، من المهم حقًا أن تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة للمساعدة في الحفاظ على لياقة الجسم، ولكن لا يجب أن تعتمد بالضرورة على العسل كمصدر قوي لمضادات الأكسدة أو الفيتامينات أو المعادن الأخرى.

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، فإن معظم الناس لا يستهلكون ما يكفي من العسل للحصول على كمية كبيرة من العناصر الغذائية منه.

خصائص مضادة للالتهابات

لقد ثبت أن كل من الفلافونويد والبوليفينول مضادة للالتهابات، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في ترويض الالتهاب في الجسم.

الالتهاب هو جزء من عملية الشفاء الطبيعية للجسم، مما يساعد على التعافي من الإصابات ومحاربة الغزاة الأجانب مثل الجراثيم والفيروسات، ولكن في بعض الأحيان، يستمر الالتهاب لفترة طويلة جدًا، مما يؤدي إلى التهاب مزمن يسبب ضررًا أكثر من نفعه.

يلعب الطعام الذي نتناوله دورًا كبيرًا في مستوى الالتهاب الذي تعاني منه، وبعض الأطعمة، مثل الأطعمة شديدة المعالجة والسكريات، يمكن أن تسبب الالتهاب، في حين أن الأطعمة الطبيعية المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في ترويض الالتهاب.

كمحلي طبيعي، يعد العسل خيارًا أفضل وأقل التهابًا من السكر العادي، والذي يُعرف أنه يسبب الالتهاب.

يمكن أن يهدئ السعال والتهاب الحلق

العسل هو علاج منزلي طبيعي يمكن أن يساعد في تخفيف التهيج وتقليل الالتهاب الناتج عن التهاب الحلق، وتؤيد منظمة الصحة العالمية (WHO) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال العسل كعلاج طبيعي للسعال.

يساعد في علاج الجروح والحروق

يمكن استخدام نوع معين من العسل لعلاج الجروح والقروح، وأظهرت الدراسات أن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة، إلى جانب خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب

على غرار المساعدة في علاج الجروح، فقد ثبت أن العسل الخام يساعد في التخلص من البثور، وذلك لأنه مرطب للغاية، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا.

ويوجد في العسل إنزيم يسمى الكاتالاز، والذي يساعد في تخفيف الالتهابات البسيطة، ويمكن وضع كمية صغيرة منه على حطاطات حب الشباب والبثور العمياء، للمساعدة في مكافحة البكتيريا وتقليل التورم.

فوائد أخرى للعسل

هناك العديد من الادعاءات الأخرى حول الفوائد الصحية المحتملة للعسل، ولا تزال الأبحاث جارية حول كيفية مساعدة العسل في:

حماية الجهاز القلبي الوعائي.

تخفيف أعراض التهاب المعدة والأمعاء.

منع اضطرابات الذاكرة.

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