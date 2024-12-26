طريقة صنع مرطب للشفاة والبشرة من شمع العسل

يساعد شمع العسل البشرة على جذب الرطوبة والاحتفاظ بها، ويُستخدم غالبًا في منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، حيث تم استخدامه موضعيًا على البشرة منذ عصور مصر القديمة.

ويمكن العثور على شمع العسل في العديد من المنتجات اليوم، بما في ذلك:

مستحضرات التجميل

واقي الشمس

منتجات الأطفال

شمع العسل للشفاه المتشققة

يساعد شمع العسل في علاج تشقق الشفاه، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، يمكن شراء مرطب الشفاه الذي يحتوي على شمع العسل أو صنعه في المنزل باستخدام وصفة بسيطة.

زبدة الشفاه من شمع العسل في المنزل

المكونات

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل المصفى

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

أوعية زبدة الشفاه النظيفة والجافة

التعليمات

وضع ملعقتين كبيرتين من حبيبات شمع العسل وملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في وعاء مقاوم للحرارة فوق قدر من الماء أو في غلاية مزدوجة.

تسخين الماء على نار متوسطة إلى منخفضة لإذابة المكونات.

الاحتفاظ بالمكونات فوق النار أثناء إضافة الزيت حسب تفضيلات الرائحة المفضلة.

اثني أحد حواف الكوب الورقي لإنشاء منقار صغير لصب السائل منه.

قبل أن تتاح الفرصة للخليط للتصلب، املئي الكوب بعناية واستخدميه لتوزيع في قارورة زبدة الشفاه الفارغة.

بعد أن يتصلب الخليط لعدة ساعات ويبرد في درجة حرارة الغرفة، غطي الحاويات بأغطيتها.

استخدم شمع العسل لصنع شريط غسول

يمكن لشمع العسل أن يخلق طبقة واقية على الجلد، كما أنه مرطب، مما يعني أنه يجذب الماء ويربطه، ويمكن أن تساعد كلتا هاتين الصفتين الجلد على البقاء رطبًا.

من خلال تحويل شمع العسل إلى غسول، يمكن أن يعمل بشكل مزدوج للحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة.

غسول شمع العسل بالمنزل

المكونات:

7 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 ملاعق كبيرة حبيبات شمع العسل الأصفر

7 ملاعق كبيرة زبدة الشيا

زيت العسل العطري (اختياري)

قوالب صابون السيليكون

وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف مثل كوب القياس من بايركس

وعاء للتخزين

التعليمات:

مزج 7 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون و4 ملاعق كبيرة من شمع العسل الأصفر في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

وضع في الميكروويف في دفعات مدتها 30 ثانية حتى يذوب تمامًا.

أخرجي الوعاء بعناية من الميكروويف لأنه قد يكون ساخنًا جدًا.

أضيفي 7 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا. قلبي.

أضيفي 1-3 قطرات من زيت عطر العسل، قلبي لخلط المكونات.

جهزي 6 قوالب سيليكون واسكبي الخليط بعناية في كل منها.

اتركي الخليط يبرد ويتصلب لعدة ساعات أو طوال الليل، إذا لزم الأمر.

بمجرد أن يتصلب، تأكدي من تخزين قضبان المستحضر في مكان بارد وجاف لمنع ذوبانه.

شمع العسل وحالات الجلد

بفضل العوامل المضادة للبكتيريا، يستخدم شمع العسل منذ فترة طويلة لعلاج بعض مشاكل الجلد، تاريخيًا، كان هذا يشمل علاج الحروق والجروح.

في الوقت الحاضر، يتم استخدامه في المراهم والكريمات، غالبًا لتخفيف أعراض بعض حالات الجلد، مثل:

الصدفية

التهاب الجلد التأتبي

الدمامل

الجروح

طفح الحفاضات الناجم عن المبيضات البيضاء

ووجدت الدراسات أن المنتجات الطبيعية، مثل شمع العسل، كانت متفوقة بكثير في التعامل مع البشرة الحساسة مقارنة بمنتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات صناعية.

تعمل المنتجات الطبيعية على تقليل فرص تهيج الجلد مع الاستمرار في توفير فوائد مهدئة.

تشير المراجعات إلى الفوائد التالية لشمع العسل عند استخدامه في العناية بالبشرة:

ينعم البشرة ويرطبها

يمنع فقدان الماء

له خصائص مطهرة، والتي قد تساعد في حماية البشرة من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض

يوفر حاجزًا وقائيًا للبشرة

يوفر فيتامين أ، الذي يساعد البشرة على التجدد في وقت أقرب بعد التلف

مخاطر استخدام شمع العسل

الحساسية

قبل استخدام شمع العسل على البشرة، وقد يرغب الشخص في اختبار الحساسية، ويمكن القيام بذلك عن طريق إكمال اختبار الرقعة، والذي يتضمن ترك نقطة من شمع العسل على المعصم الداخلي أو كوعك لمدة 24-48 ساعة.

قد تشمل بعض التفاعلات السلبية ما يلي:

تورم الجلد واحمراره

حكة أو طفح جلدي

إحساس بالحرقان

وإذا واجهت أيًا من هذه التفاعلات من اختبار الرقعة، فتوقف عن استخدام منتجات شمع العسل، وقد يكون لدي الشخص حساسية.

نظف شمع العسل من الجلد

إذا كان الشخص يستخدم شمع العسل على الوجه، فيجب أن يتأكد من غسله بعد ذلك.

وإزالة شمع العسل أو أي منتجات تحتوي على شمع العسل من البشرة أمر بالغ الأهمية للسماح للبشرة بالتنفس.

نظرًا لأن شمع العسل لا يذوب في الماء، فقد تضطر إلى استخدام منظف زيتي لإزالته تمامًا من بشرتك، وقد تكون هذه هي الحال إذا كنت تستخدم شمع العسل على الوجه أو مناطق أخرى من البشرة.

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