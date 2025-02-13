مخاطر تناول الرضع للعسل، وما هو الوقت المناسب لتقديمه لهم؟

يعد العسل أحد أفضل المُحليات الطبيعية وبديل صحي للسكر في أكواب الشاي والمخبوزات المصنوعة منزليًا وأطباق دقيق الشوفان، ولكن ويرغم الفوائد العديده ه إلا أن العسل غير آمن للأطفال دون سن العام.

وشرحت طبيبة الأطفال كيمبرلي تشوربوك، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، لماذا لا يكون العسل آمنًا للأطفال، والمخاطر المرتبطة به ومتى يكون من الآمن إدخال العسل في نظامهم الغذائي.

لماذا لا يمكن للأطفال تناول العسل

قد يحتوي العسل على جراثيم من بكتيريا “Clostridium botulinum”، والتي تسبب تسمم الرضع، وهو نوع من التسمم الغذائي الشديد الذي ينتج سمومًا تؤثر على وظائف الأعصاب ويمكن أن تؤدي إلى شلل العضلات الهيكلية.

وعلى الرغم من أن العسل لا يشكل مشكلة للبالغين، وذلك لأنهم لديهم أجهزة هضمية أكثر نضجًا، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة عند الأطفال، وقد تشمل أعراض التسمم البوتوليني عند الرضع:

الإمساك.

صعوبة المص.

ترهل الجفون.

بكاء ضعيف.

ضعف العضلات أو ارتخائها.

صعوبة في التنفس.

يعد التسمم الغذائي نادر، ولكن عندما يحدث، يمكن أن يهدد الحياة.

هل يمكن للأطفال تناول العسل المطبوخ؟

إذا كان الشخص يستخدم العسل عادةً بدلًا من السكر في المخبوزات، فقد يتساءل عما إذا كانت الحرارة تجعله آمنًا للطفل، ولكن لا يجب المجازفة بذلك.

نصحت الدكتورة تشوربوك بتجنب تناول العسل بالكامل، سواء كان معالجًا أو خامًا، للأطفال، حتى كمكون في الأطعمة المخبوزة والمعالجة، وهذا لأن جراثيم “Clostridium botulinum” مقاومة للحرارة نسبيًا.

متى يكون من الآمن إعطاء العسل للأطفال؟

بعد مرور سنة من ميلاد الطفل، يُعد البدء في تقديم العسل لهم آمنًا، حيث تحدث معظم حالات التسمم الغذائي عند الأطفال دون سن ستة أشهر، لذا فإن الانتظار حتى بلوغهم 12 شهرًا يوفر فترة زمنية تسمح لجهازهم الهضمي بالنضج بشكل أكثر اكتمالًا.

ومع ذلك، لا يحتاج الأطفال إلى العسل، فبشكل عام، من الأفضل تجنب إعطاء الأطفال الأطعمة التي تحتوي على سكريات ومحليات مضافة.

فالأطعمة التي تحتوي على سكر لا تعد ضرورية وقد تؤدي إلى زيادة الوزن المفرطة وتسوس الأسنان، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأطفال بالفعل بفرص وفيرة لتجربة النكهات الحلوة الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفاكهة.

ونصحت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم إعطاء الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف للأطفال دون سن الثانية.

نصائح حول تقديم العسل للأطفال لأول مرة

بمجرد أن يصبح الطفل كبيرًا بما يكفي لتجربة العسل، يمكن تعريفه به بكمية صغيرة، مضافًا إلى بعض الأطعمة الأخرى التي يستمتع بها بالفعل، مثل:

إضافته إلى الزبادي.

رشه على الخبز المحمص أو الحبوب.

استخدامه كغموس لشرائح التفاح.

خلطه مع دقيق الشوفان.

يمكن أن يكون العسل خيارًا أفضل من السكر العادي، باعتباره مُحليًا طبيعيًا نباتيًا يحتوي على بعض مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، لكنه لا يزال سكرًا.

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