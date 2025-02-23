بالأسماء، إصابة عاملين سقطت عليهما سقالة بمول شهير في أكتوبر

حصلت فيتو علي اسمي عاملين ضحيتا حادث سقوط سقالة عليهما داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة أول اكتوبر مساء اليوم وهما محمد عمر 22 عامًا ويوسف مختار 23 عامًا، مصابين باشتباه كسر بالكتف.



تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين داخل مول شهير بجوار أحد البنوك الخاصة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط سقالة على رأس عاملين بمول شهير اسفر عن إصابتهما.

و تم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.



سقوط عامل من علو بأوسيم

وفي سياق آخر تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار كسور وكدمات وسط بركة من الدماء.

و بإجراء التحريات وسؤال الشهود أفادوا بسقوط المتوفى أثناء عمله من أعلى سقالة جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.