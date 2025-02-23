القبض علي عامل متهم بدهس طالب في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عامل متهم بدهس طالب، أسفل عجلات سيارته بالطريق الصحراوي في دائرة قسم شرطة أول اكتوبر، أثناء قيادة المجني عليه دراجته البخارية فاصطدمت به سيارة المتهم، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، بينما تم التحفظ علي السيارة والدراجة النارية وسحبها لقسم الشرطة من خلال أوناش المرور وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هانى شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول المقدم محمد راغب، يفيد فيه بوفاة طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، بعدما اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها عامل (25سنة) أثناء قيادته دراجته البخارية.



وعلي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة قائد الدراجة البخارية ووجود آثار كدمات وكسور وجروح في جميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان، تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بسرعة جنونيةاصطدمت بدراجة بخارية ما أدى إلى انقلابها ووفاة قائدها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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