تموين الجيزة: مشاركة 309 محال بالأوكازيون الشتوى بتخفيضات تصل إلى 60 %

أعلن السيد محمود محمد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة عن مشاركة 309 محلات حتى الآن في الأوكازيون الشتوى على مستوى محافظة الجيزة، ما بين محلات ملابس وإكسسوارات وجلود.

وقال مدير مديرية تموين الجيزة إن الأوكازيون الشتوي بدأ بقرار وزاري رقم 14 لسنة 2025 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير الجاري ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

وأكد لـ" فيتو " عن إمكانية مد فترة الأوكازيون الشتوى بقرار من وزير التموين، مشيرا إلى ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية وفقا للقرار الوزاري.

وأضاف أن المحلات التجارية هي التي تحدد نسبة التخفيضات المناسبة لها والتي تبدأ بـ 30 % وتصل إلى 60 % في بعض المحلات، لجذب المزيد من المستهلكين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن بدء التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام 2025 لمدة شهر.

وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى “الاوكازيون الشتوي” لعام 2025 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

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