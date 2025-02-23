أخبار الفن اليوم: انتهاء خلافات عمرو مصطفى وتامر حسين بعد أزمته الصحية... هشام عباس يغني تتر هذا العمل في رمضان 2025.. أشرف عبد الباقي يروج لـ"قلبي ومفتاحه"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل “عقبال عندكم” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد مع المطرب هشام عباس ليقوم بغناء تتر العمل.



وتشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل.

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عن انتهاء خلافاته مع الملحن عمرو مصطفى، والتي استمر لعدة أشهر، وذلك بعد أن اجرى عمرو مصطفى جراحة لإستئصال ورم سرطاني خلال الأيام الماضية

عمرو مصطفى وتامر حسين

وكتب تامر حسين منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “بعيدًا عن أى خلافات دنيوية مالهاش تلاته لازمه عمرو مصطفى أخويا وحبيبى وعشرة عُمر وإتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل وربنا يعافيه ويقومه ب ألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يارب”

شوق الفنان حسن الرداد الجمهور لأحداث مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث نشر بوستر المسلسل وعلق قائلا: “ الوقت بيقرب.. هل أنتم مستعدون للمفاجأة ؟.. خمنوا الأحداث ”

كشف الفنان رامي صبري ، كواليس تحضيراته لديو فعلا مبيتنسيش مع تامر حسني والذي طرح مؤخرا على موقع يوتيوب وحقق نجاحا كبيرا.



وقال رامي صبري خلال لقائه في برنامج Arab wood:" أنا بحب تامر حسني علي المستوي الشخصي هو صاحبي من زمان وهو فنان كبير جدا

روج الفنان أشرف عبد الباقي لمسلسل “قلبي ومفتاحه"، الذي يشارك في بطولته مع آسر ياسين ومي عز الدين، حيث نشر الإعلان الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليه قائلا: “يا ترى ايه هي حكاية شناوي؟ مسلسل قلبي ومفتاحه في النصف الأول من رمضان يارب يعجبوكم”.

تشهد أحداث مسلسل وتقابل حبيب خلافا كبيرًا ضمن الأحداث بين كل من خالد سليم الذي يلعب دور زوج ياسمين عبد العزيز وشقيقه الذي يقوم بدوره الفنان كريم فهمي بسبب الصراع على الورث.





يعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.



ويشهد هذا الجزء انضمام نجوم جدد إلى طاقم العمل، مما يزيد من ترقب الجمهور للأحداث الجديدة التي سيحملها المسلسل، ومن أبرز المنضمين للجزء الثالث الفنان حسين فهمي الذي يضفي حضورًا مميزًا

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