حسن الرداد يروج لمسلسل عقبال عندكوا: انتظرونا في رمضان إن شاء الله

روج الفنان حسن الرداد لمسلسله الجديد الذي يجمعه بزوجته إيمي سمير غانم وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

حيث نشر حسن البوستر الخاص به هو وزوجته إيمي مرفق بتعليق “انتظرونا فى رمضان ان شاء الله بمسلسل #عقبال_عندكوا ”.

وتابع “تأليف: أحمد سعد والي وعلاء حسن.. اخراج: علاء إسماعيل.. انتاج: أحمد السبكي”.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “عقبال عندكوا” البوسترات الرسمية للمسلسل، والذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال الرداد في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه يعد الجمهور بمشاهدة مسلسل كوميدي مختلف في شهر رمضان المقبل، إذ إن المسلسل يجمع بين التشويق والإثارة والكوميديا، خاصة أنه يشهد عودة التعاون بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم.

وأضاف الرداد، أن مسلسل “عقبال عندكوا”، تم اختياره من بين عدد كبير من السيناريوهات التي عرضت عليه خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه كان يبحث عن دور مختلف لم يقدمه من قبل، وكذلك الفنانة إيمي التي سوف تظهر بشكل مختلف خلال أحداث العمل

ويعد هذا المسلسل بمثابة عودة للفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكوا”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكوا أحدث أعمال إيمي سمير غانم

كان مسلسل عقبال عندكو يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وانضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

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