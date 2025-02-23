هشام عباس يغني تتر هذا العمل في رمضان 2025

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل “عقبال عندكم” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد مع المطرب هشام عباس ليقوم بغناء تتر العمل.

وتشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل.

وقرر مخرج العمل علاء إسماعيل تكثيف ساعات التصوير للعمل، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

وكان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد.

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