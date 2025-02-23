الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هشام عباس يغني تتر هذا العمل في رمضان 2025

هشام عباس
هشام عباس

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل “عقبال عندكم” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد مع المطرب هشام عباس ليقوم بغناء تتر العمل.

وتشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل.

وقرر مخرج العمل علاء إسماعيل تكثيف ساعات التصوير للعمل، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

وكان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام عباس عقبال عندكم حسن الرداد اخبار الفن أبرز مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، أسرة عقبال عندكم يودعون بلاتوه التصوير غدًا

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

ملعب الاتحاد جاهز لاستضافة قمة مانشستر سيتي وليفربول (صور)

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

زيلينسكي لترامب: أوكرانيا تلقت 100 مليار دولار فقط ولست مستعدا لمناقشة السداد

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

الزمالك يقرر تفعيل بند شراء محمود بنتايك

حالة الطقس غدا، استمرار الموجة شديدة البرودة

منوعات

المزيد

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

تشييع الجثامين بعد شهور من الوفاة.. مراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟.. تعرف على رأي الشرع

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية