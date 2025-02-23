أبرزهم حسين فهمي، قائمة النجوم المنضمين لمسلسل كامل العدد ٣

يعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

ويشهد هذا الجزء انضمام نجوم جدد إلى طاقم العمل، مما يزيد من ترقب الجمهور للأحداث الجديدة التي سيحملها المسلسل، ومن أبرز المنضمين للجزء الثالث الفنان حسين فهمي الذي يضفي حضورًا مميزًا على أي عمل يشارك فيه، ومن المتوقع أن يكون لدوره تأثير كبير على مسار الأحداث، كما انضمت للعمل كذلك الفنانة إنجي المقدم، التي تتميز بأدوارها المتنوعة وقوة أدائها، مما يجعل مشاركتها إضافة قوية.

وأصبحت الفنانة مريم الخشت واحدة من النجوم الجدد المنضمين للعمل ولقد أثبتت مريم نفسها في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الذي يقدم أدوارًا مميزة تترك بصمة لدى المشاهدين، كما انضم كذلك للعمل الفنان الشاب يوسف عمر الذي أصبح من الوجوه المألوفة في الأعمال الفنية مؤخرا.

وانتهت أسرة مسلسل الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد من تصوير جميع مشاهده، وجمعت المشاهد الأخيرة كل من دينا الشربيني وشريف سلامة.

مسلسل كامل العدد 3

مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.

"كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ويبدأن رحلة جديدة مع أطفالهما.

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