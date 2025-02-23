تامر حسين يعلن انتهاء خلافاته مع عمرو مصطفى بعد إجراء الأخير عملية جراحية خطيرة

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عن انتهاء خلافاته مع الملحن عمرو مصطفى، والتي استمر لعدة أشهر، وذلك بعد أن اجرى عمرو مصطفى جراحة لإستئصال ورم سرطاني خلال الأيام الماضية

عمرو مصطفى وتامر حسين

وكتب تامر حسين منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “بعيدًا عن أى خلافات دنيوية مالهاش تلاته لازمه عمرو مصطفى أخويا وحبيبى وعشرة عُمر وإتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل وربنا يعافيه ويقومه ب ألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يارب”

وأضاف: “ربنا يخليه لبيته وأولاده ونسمع عنه كل خير دايمًا، سلامتك ياعمورة وأشوفك دايمًا بخير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.