يؤدي للسكتة القلبية والدماغية، أعراض ومضاعفات ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض وقد يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه، ويكون الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم معرضًا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية ومشاكل أخرى.

ولا يدرك ما يقرب من نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم ذلك، لذا، فإن الفحوصات أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن تساعد التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة والأدوية في الحفاظ على ضغط الدم عند المستوى المطلوب، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم

عادةً، لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أي علامات أو أعراض، ​​لهذا السبب يطلق عليه مقدمو الرعاية الصحية "القاتل الصامت"، وقد يعاني المرضي من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون أن يعرفوا ذلك، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 46٪ من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعرفون أنهم مصابون به.

عندما يكون ضغط الدم 180/120 ملم زئبق أو أعلى، فقد يعاني المريض من أعراض مثل الصداع أو خفقان القلب أو نزيف الأنف، وضغط الدم المرتفع بهذا القدر هو أزمة ارتفاع ضغط الدم التي تتطلب رعاية طبية فورية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم الأساسي ليس له سبب واضح واحد، عادة، تجتمع العديد من العوامل معًا لتتسبب في ذلك، وتشمل الأسباب الشائعة:

أنماط الأكل غير الصحية (بما في ذلك النظام الغذائي الغني بالصوديوم).

قلة النشاط البدني.

تناول المشروبات التي تحتوي على الكحول.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي له سبب مميز واحد على الأقل يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحديده، وتشمل الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم الثانوي:

بعض الأدوية، بما في ذلك مثبطات المناعة ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية وموانع الحمل الفموية (الحبوب).

مرض الكلى.

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

فرط الألدوستيرونية الأولي (متلازمة كون).

تعاطي المخدرات.

أمراض الأوعية الدموية الكلوية، وهي الحالات التي تؤثر على تدفق الدم في شرايين وأوردة الكلى، وتضيق الشريان الكلوي هو مثال شائع.

تعاطي التبغ (بما في ذلك التدخين والتدخين الإلكتروني واستخدام التبغ الخالي من الدخان).

عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم

تشمل عوامل الخطر التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

وجود أفراد من العائلة يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

أن يكون العمر أكبر من 55 عامًا.

وجود حالات طبية معينة، بما في ذلك مرض الكلى المزمن، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، أو مرض الغدة الدرقية.

وجود زيادة في الوزن أو السمنة.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

تناول أطعمة غنية بالصوديوم.

التدخين أو استخدام منتجات التبغ.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المعالج إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك:

مرض الشريان التاجي.

السكتة الدماغية.

النوبة القلبية.

مرض الشرايين الطرفية.

مرض الكلى وفشل الكلى.

المضاعفات أثناء الحمل.

تلف العين.

الخرف الوعائي.

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