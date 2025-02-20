فوائد حليب الصويا، يخفض ضغط الدم ويساعد على خسارة الوزن

حليب الصويا هو مشروب مُغذٍ منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وقد يؤدي شرب حليب الصويا إلى تحسين مستويات الكوليسترول، وخفض ضغط الدم المرتفع، ومحاربة الالتهابات، ودعم فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

حليب الصويا هو بديل نباتي شائع لحليب البقر.

يستمتع به عادةً أولئك الذين لا يتحملون اللاكتوز - نوع السكر الموجود في الحليب - أو لديهم حساسية من بروتين الحليب، ويشربه أشخاص آخرون لأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات أو يعتبرونه أكثر صحة من حليب البقر.

ما هو حليب الصويا؟

يتم تصنيع حليب الصويا عن طريق مزج فول الصويا المنقوع بالماء وتصفية المواد الصلبة، مما يترك سائلًا ناعمًا يشبه الحليب، ويمكن شراء الإصدارات غير المحلاة والمحلاة.

تحتوي الأصناف غير المحلاة عمومًا على الماء النقي وفول الصويا فقط، على الرغم من أن بعض العلامات التجارية تضيف أيضًا الملح والفيتامينات والمعادن.

تحتوي الأصناف المحلاة على مُحلي، عادةً سكر القصب، وغالبًا ما تتضمن الزيت والملح والفانيليا لتوفير نكهة أقرب إلى حليب البقر، وتحتوي بعض الإصدارات أيضًا على الكاكاو لخلق نكهة الشوكولاتة.

يحتوي حليب الصويا المحلى وغير المحلى أيضًا على مثبت، تساعد هذه الإضافات على بقاء المكونات الموجودة في الحليب في مستحلب أو خليط موحد، والاحتفاظ بخصائص مثل الملمس السميك والشعور بالفم.

فيما يلي بعض المثبتات المستخدمة بشكل شائع في حليب الصويا:

صمغ الخروب، يتم الحصول على هذا المثخن من بذور شجرة الخروب، التي تنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

صمغ جيلان، ويتم إنتاج هذا النوع عن طريق تخمير مصدر الكربوهيدرات باستخدام سلالة معينة من البكتيريا.

الكاراجينان، ويتم استخراج هذا العامل من الأعشاب البحرية الحمراء.

من بين هذه المنتجات، تلقى الكاراجينان أكبر قدر من الانتقادات من المستهلكين، وذلك لأن الأبحاث المبكرة تشير إلى وجود صلة بين استهلاكه والحالات الالتهابية مثل التهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي والتهاب المفاصل الروماتويدي وسرطان القولون.

ومع ذلك، فإن هذا الارتباط لا يرتبط بالضرورة بالكاراجينان، ولكن ربما يرتبط فقط بنوع من الكاراجينان المتحلل يسمى بوليجينان، وعلى عكس الكاراجينان، لا تتم الموافقة على استخدام بوليجينان كمضاف غذائي.

ويُعترف عمومًا بأن الكاراجينان آمن من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كما يعتبر آمنًا للسكان بشكل عام من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

العناصر الغذائية في حليب الصويا

فول الصويا غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مما يجعل حليب الصويا مشروبًا مغذيًا.

القيمة الغذائية التي يوفرها كوب واحد (240 مل) من حليب الصويا غير المحلى:

السعرات الحرارية: 80

الدهون: 4 جرامات

الكربوهيدرات: 4 جرامات

البروتين: 7 جرامات

العديد من العلامات التجارية لحليب الصويا مدعمة بالفيتامينات والمعادن مثل الريبوفلافين والكالسيوم وفيتامينات أ وب12 ود.

يميل حليب الصويا غير المدعم وغير المحلى إلى أن يكون مصدرًا جيدًا لفيتامين ب6 والمغنيسيوم وحمض الفوليك والزنك، كما توفر بعض العلامات التجارية فيتامين ك والحديد.

تحتوي الأصناف المحلاة عادةً على سكر القصب وتوفر حوالي 5 - 15 جرامًا من السكر المضاف لكل وجبة

الفوائد الصحية لحليب الصويا

يقدم حليب الصويا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، مدعومة بالأبحاث.

يحسن الكوليسترول

يعد ارتفاع الكوليسترول عامل خطر رئيسي لأمراض القلب

يمكن للأطعمة التي يتم تناولها أن تؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول، وقد يكون للعديد من الأطعمة، بما في ذلك حليب الصويا، تأثيرات مفيدة.

في إحدى المراجعات، أفادت الدراسات بتحسنات كبيرة في مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) والكوليسترول الجيد (HDL) وكذلك الدهون الثلاثية لدى الأشخاص الذين تناولوا ما بين كوب واحد (240 مل) إلى أكثر قليلًا من 4 أكواب (1 لتر) من حليب الصويا يوميًا لمدة 4 إلى 8 أسابيع

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون في الدم، والتي عند ارتفاعها، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

قد تكون التأثيرات المفيدة على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية مرتبطة بمحتوى حليب الصويا من بعض البروتينات والأيزوفلافون - وهي فئة من المركبات النباتية المفيدة الموجودة بشكل كبير في فول الصويا.

يقلل من ارتفاع ضغط الدم

مثل ارتفاع الكوليسترول، يعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر كبير لأمراض القلب، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تشير بعض الأبحاث إلى أن حليب الصويا له تأثيرات خافضة لضغط الدم.

فتفترح الدراسات أن الأيزوفلافون الموجود في الصويا مسؤول إلى حد كبير عن أي تأثيرات لخفض ضغط الدم.

يقلل الالتهاب

الالتهاب هو آلية الشفاء الطبيعية للجسم ضد الإصابات والعدوى.

ومع ذلك، عندما يصبح الالتهاب مزمنًا أو طويل الأمد، فقد يكون ضارًا ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي.

النظام الغذائي والالتهاب المزمن مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، على سبيل المثال، ترتبط الأنظمة الغذائية الغربية الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة والصوديوم بالالتهاب وتطور الأمراض المزمنة.

من ناحية أخرى، ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية مثل فول الصويا تقدم تأثيرات مضادة للالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وجدت المراجعات البحثية أن استهلاك حليب الصويا يقلل بشكل كبير من بروتينين رئيسيين للالتهابات يُعرفان باسم البروتين التفاعلي سي وعامل نخر الورم (TNF).

يُعتقد أن الايزوفلافون في حليب الصويا يمنع العمليات التي تولد هذه البروتينات الالتهابية.

يدعم فقدان الوزن والحفاظ عليه

إن فقدان الوزن يتلخص في تناول سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم لدعم الوظائف والأنشطة الجسدية الطبيعية.

حيث يحتوي كوبًا واحدًا (240 مل) من حليب الصويا غير المحلى يحتوي على 80 سعرًا حراريًا فقط، مما يجعله خيارًا ممتازًا منخفض السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية، فهو أيضًا مصدر رائع للبروتين.

يقدم البروتين ثلاث فوائد رئيسية لفقدان الوزن - فهو يعزز الشعور بالشبع، ويتطلب سعرات حرارية أكثر من الكربوهيدرات أو الدهون للهضم والامتصاص، ويساعد على الحفاظ على كتلة العضلات مما يعني أن الشخص يحرق المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة.

ومن الفوائد الأخرى أن جودة بروتين حليب الصويا عالية.

من بين جميع مصادر البروتين النباتي، يتمتع بروتين الصويا بأعلى قيمة بيولوجية. وهذا يعني أنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، والمعروفة أيضًا باسم اللبنات الأساسية للبروتين، بالنسب الصحيحة التي يحتاجها البشر.

فيمكن مقارنة القيمة البيولوجية العالية لبروتين الصويا بالبروتينات ذات الأصل الحيواني مثل الحليب.

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