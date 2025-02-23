الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلي طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدي الي ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوى اليوم 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلي طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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