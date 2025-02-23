انتظام الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أطفيح، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في إصابة 8 أشخاص وزحام مروري، وذلك من خلال سحب السيارة عبر اوناش، وإيجاد تحويلات مرورية بانتظام حركة المركبات أمام قائدي السيارات.

وكان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نزلة الودي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص -تقل مجموعة من العمال قادمون من العاصمة الإدارية- اتجاه الكريمات وانقلاب المركبة ما أسفر عن سقوط 8 مصابين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث طريق الأوتوستراد اليوم

وعلي جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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