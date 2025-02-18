توقف حركة المرور على طريق مصر - إسكندرية بعد تصادم ميكروباص بتريلا في طنطا

شهد الطريق السريع مصر - الإسكندرية عند مدخل كفر الحما بمدينة طنطا حالة من التكدس المروري، إثر تصادم ميكروباص وتريلا وإصابة 10 أشخاص، مما أدى إلى توقف حركة السير بشكل مؤقت.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بـ محافظةالغربية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع الميكروباص وإعادة تسيير حركة المرور كما قامت الإدارة العامة للمرور بتوجيه السيارات إلى طرق بديلة لتخفيف حدة الزحام.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يرجح أن اختلال عجلة القيادة أدى إلى تصادم الميكروباص والتريلا ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لتأمين الطريق وضمان سلامة المواطنين.

وتناشد الإدارة العامة للمرور بـ محافظة الغربية قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، والالتزام بالسرعات القانونية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

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