الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

توقف حركة المرور على طريق مصر - إسكندرية بعد تصادم ميكروباص بتريلا في طنطا

توقف حركة المرور
توقف حركة المرور على الطريق السريع مصر - اسكندرية بسبب تصادم

شهد الطريق السريع مصر - الإسكندرية عند مدخل كفر الحما بمدينة طنطا حالة من التكدس المروري، إثر تصادم ميكروباص وتريلا وإصابة 10 أشخاص، مما أدى إلى توقف حركة السير بشكل مؤقت.

ضبط المتهم بضرب زوجته وإصابتها بـ 30 غرزة في الغربية

محافظ الغربية يجري حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية

 

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بـ محافظةالغربية  إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع الميكروباص وإعادة تسيير حركة المرور كما قامت الإدارة العامة للمرور بتوجيه السيارات إلى طرق بديلة لتخفيف حدة الزحام.

 

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يرجح أن اختلال عجلة القيادة أدى إلى تصادم الميكروباص والتريلا ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لتأمين الطريق وضمان سلامة المواطنين.

وتناشد الإدارة العامة للمرور بـ محافظة الغربية قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، والالتزام بالسرعات القانونية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

حادث تصادم بطنطا يسفر عن إصابة 10 أشخاص (صور)

ضبط المتهم بضرب زوجته وإصابتها بـ 30 غرزة في الغربية

محافظ الغربية يجري حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية

تفحم سيارتين بكفر الزيات في الغربية بسبب صواريخ رمضان (صور)

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

توقف حركة المرور على طريق مصر - إسكندرية بعد تصادم ميكروباص بتريلا في طنطا

الإبقاء والدمج والتحويل، قرارات حاسمة لإصلاح الهيئات الاقتصادية

طبيب الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق قبل مواجهة الأهلي

مقطع فيديو يرصد الجريمة، القبض على سيدة حاولت خطف طفلة بالدقهلية

حادث تصادم بطنطا يسفر عن إصابة 10 أشخاص (صور)

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته وبالتوبة عن ارتكاب الأخطاء

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ المفتي السابق يحسم الجدل

حكم الاعتماد على الساعات الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟، المفتي السابق يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية