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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يفوز على لانس 3-1 في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

الدوري الفرنسي، فاز فريق نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني، على نظيره لانس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024 /2025.

أهداف مباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي 

سجل ثلاثية نانت كل من:" ليروكس لويس في الدقيقة 35، وموسيس سيمون من ركلة جزاء في الدقيقة 59 وميشاك ايليا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، فيما سجل هدف لانس اللاعب نيل العيناوي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

تشكيل نانت في مواجهة لانس بالدوري الفرنسي

وبدأ مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت ضد لانس قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة 85، وجاء تشكيل نانت كالتالي:

تشكيل نانت
تشكيل نانت

بهذه النتيجة يحتل فريق نانت المركز الـ14 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة فيما يحتل لانس المركز الـ8 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة.

تاريخ مواجهات نانت ولانس في الدوري الفرنسي

 

وشهدت المواجهات السابقة بين نانت ولانس في الدوري الفرنسي 45 مباراة، فاز نانت في 15 مباراة، بينما انتصر لانس في 12 مباراة، وحسم التعادل 18 لقاء.

مشوار مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

وشارك مصطفى محمد في 21 مباراة هذا الموسم مع نانت قبل مباراة اليوم، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. في الدوري الفرنسي، شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة. كما لعب في مباراتين بكأس فرنسا، وسجل هدفًا واحدًا.

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الدوري الفرنسي نانت لانس مصطفي محمد نانت ولانس

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