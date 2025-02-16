الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يفوز على تولوز بهدف

خطف فريق باريس سان جيرمان فوزا غاليا من مضيفه تولوز بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

سان جيرمان وتولوز

أحرز هدف سان جيرمان فابيان رويز في الدقيقة 51.

ترتيب سان جيرمان وتولوز

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصيف مارسيليا، بينما يحتل تولوز المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز

وكان تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي: سافونوف، أشرف حكيمي، بيرالدو، باتشو، لوكاس هيرنانديز، فابيان رويز، مايلولو، لي كانج إن، كفاراتسيخيليا، دوي، باركولا.

مع تقدم الفريق الباريسي بفارق 10 نقاط في صدارة الدوري أصبح من الصعب التغلب عليه إذ يواصل تحسّن نتائجه وأدائه أسبوعًا بعد أسبوع.

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