الدوري الفرنسي، تعادل أنجيه وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أنجيه وأولمبيك مارسيليا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الفرنسي.

مباراة أنجيه وأولمبيك مارسيليا

وتشهد مباراة أنجيه وأولمبيك مارسيليا مشاركة 5 لاعبين جزائريين في التشكيلة الأساسية للفريقين.

حيث تتضمن تشكيلة مارسيليا لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر للمرة الأولى، إلى جانب مواطنه أمين غويري.

وضم مارسيليا بن ناصر معارًا مع خيار الشراء من ميلان، وغويري من رين حتى صيف 2029 في الميركاتو الشتوي.

كذلك يشارك مع أنجيه 3 لاعبين جزائريين، هم هاريس بلقبلة وفريد الملالي وحيماد عبدلي، كما أن مواطنهم زين الدين فرحات على دكة البدلاء.

تشكيل أوليمبيك مارسيليا

وأعلن المدرب دي زيربي المدير الفنى لفريق أولمبيك مارسيليا عن تشكيلته الرسمية التي تخوض المباراة أمام أنجيه ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: موريلو، باليردي، كورنيليوس، ميرلين

خط الوسط: هويبيرج، رابيو، بن ناصر

خط الهجوم: إنريكي، جرينوود، جويري

ترتيب أوليمبيك مارسيليا و أنجيه

ويحتلّ مارسيليا المركز الثاني في الدوري برصيد 40 نقطة، وأنجيه المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة

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