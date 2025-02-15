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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من موناكو بسباعية في الدوري الفرنسي

نانت وموناكو، فيتو
نانت وموناكو، فيتو

تلقى فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، خسارة عريضة أمام نظيره موناكو، بنتيجة 1-7، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

سجل سباعية موناكو كل من: ميكا بيريث (هاتريك)، تاكومي مينامينو، إلياس بن صغير وهدفين لـ جورج إلينيخينا.

فيما جاء هدف نانت الوحيد عن طريق ماتيس أبلين في الدقيقة 4.

جدير بالذكر أن نانت لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد ما تعرض نيكولاس كوزا للطرد.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 67 بعد ما بدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

تشكيل نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: كلفين أميان، سعيدو سو، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: جان شارل كاستيليتو، بيدرو شيريفيلا، جوهان ليبينانت، دوجلاس أوجستو.

خط الهجوم: ماتيس أبلين، مصطفى محمد، موسيس سيمون.

ترتيب نانت وموناكو في الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة يحتل نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، فيما صعد موناكو للمركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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