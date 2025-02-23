الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام لانس

الدوري الفرنسي، أعلن نادي نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريق كرة القدم لمواجهة لانس في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024 /2025.

تشكيل نانت في مواجهة لانس بالدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

تشكيل نانت

ويحتل فريق نانت المركز الـ15 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، من 4 انتصارات و9 تعادلات و9 هزائم.

فيما يحتل لانس المركز الـ8 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، من 9 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم.

مواجهة حاسمة بين نانت ولانس

وتعتبر هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين؛ حيث يسعى نانت للهروب من منطقة الهبوط، بينما يطمح لانس في تعزيز مركزه في وسط الترتيب.

وشهدت المواجهات السابقة بين نانت ولانس في الدوري الفرنسي 45 مباراة، فاز نانت في 15 مباراة، بينما انتصر لانس في 12 مباراة، وحسم التعادل 18 لقاء.

مشوار مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

وشارك مصطفى محمد في 21 مباراة هذا الموسم مع نانت، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. في الدوري الفرنسي، شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة. كما لعب في مباراتين بكأس فرنسا، وسجل هدفًا واحدًا.

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