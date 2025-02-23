الأحد 23 فبراير 2025
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مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

جثة طفل، فيتو
جثة طفل، فيتو

كشف والدان أمريكيان أنهما فقدا ابنهما البالغ من العمر 13 عامًا، بعد مشاركته في تحدٍ خطير على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما جاء في مجلة "بيبول" الأمريكية. 

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت 

وفي الثالث من فبراير الجاري، عثر الأبوان على ابنهما "ننامدي جلين أوهاري جونيور"فاقدًا للوعي في غرفته بمدينة موريتا في ولاية كاليفورنيا بعد قضاء اليوم السابق معًا في مشاهدة حفل توزيع جوائز جرامي.

وحاولت الأم إنعاش قلب ابنها، بينما اتصل والده للحصول على المساعدة، لكن تم إعلان وفاته لاحقًا.

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تفاصيل وفاة طفل واصابة والده بسبب شاشة التلفاز بالشرقية

في البداية، كان والداه يظنان أنه انتحر، ولكن بعد التحقيق، اكتشفا أن ابنهما قد يكون شارك في تحدٍ فيروسي مشابه لتحدي "الاختناق" على تيك توك، الذي تسبب في وفاة عدة أطفال مؤخرا حول العالم. 

وبحسب ما أكده الوالدان، كان "ننامدي جونيور" يخضع لرقابة صارمة على هاتفه ولم يكن لديه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعهما للاعتقاد بأنه ربما تعلم عن التحدي من زملائه في المدرسة.

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تحدي خطير وسائل التواصل الاجتماعي كاليفورنيا تيك توك

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