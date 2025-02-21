محافظ أسيوط يوجه بتقديم مساعدة عاجلة لأسرة المنزل المنكوب بمنفلوط (صور )

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط فرق الإغاثة التابعة للتضامن الإجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية النفسية والمادية اللازمة للاسرة المنكوبة في حادث انهيار منزل في قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بشكل عاجل.

محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار المنزل

وتفقد محافظ أسيوط، موقع حادث إنهيار منزل في قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، حيث تابع جهود الانقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والانقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية، مشيرًا إلى أن جهود الإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ طفل وإستخراج جثة طفل آخر وجاري البحث عن طفلة أخرى مفقودة تحت الأنقاض معلنًا متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، رافقه خلال التفقد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط وأشرف فوزي نائب رئيس المركز والقيادات الأمنية والتنفيذية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الحواتكة بمركز منفلوط ووجود 3 أطفال تحت الأنقاض وجاري إنقاذهم، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة من أجل استخراج الضحايا ورفع الأنقاض.

وأسفرت جهود الحماية المدنية والانقاذ عن إنقاذ طفل 8 سنوات ونقله لمستشفى أسيوط الجامعي ومصرع شقيقه طفل 10 سنوات ونقله لمشرحة مستشفى منفلوط وجاري البحث عن طفلة أخرى شقيقتهم كانت في المنزل عند وقوع الحادث.

وأوضح محافظ أسيوط أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وبتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى الطفلة المفقودة تحت الأنقاض في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات الحديثة لتسريع عمليات رفع الأنقاض.

كما وجه أبوالنصر فرق الإغاثة التابعة للتضامن الإجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للاسرة المنكوبة فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في هذا الظرف الصعب مع توفير كافة الرعاية الصحية للطفل المصاب في المستشفى حتى تماثله للشفاء.

وأكد المحافظ على استمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف عن كثب حتى إنتهاء كافة العمليات، ورفع كافة أنقاض المنزل المنهار.

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