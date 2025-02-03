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محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منفلوط (صور )

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد شوارع منفلوط، فيتو

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال توسعة وتسوية عدد من شوارع بمدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ضمن خطة التطوير والتجميل المقررة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

 

رافق المحافظ  خلال الجولة كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز منفلوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

تسوية وتمهيد شارع البستان وتفرعاته بمدينة منفلوط

 

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري إستمرار أعمال تسوية وتمهيد شارع البستان وتفرعاته بمدينة منفلوط بداية من شارع الجديد ووصولًا إلى ميدان القلعة بوسط مدينة منفلوط تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك ضمن خطة العام المالي الحالي 2024/2025 حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق ورفع المخلفات والتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده قبل وضع التربة الرملية ووضع وتركيب بلاط الإنترلوك فضلًا عن تحديد الأرصفة بالبلدورات وتركيب بلاط الإنترلوك لتحسين المظهر الجمالي.

 

ووجه محافظ أسيوط، بسرعة نهو أعمال التطوير ورفع الكفاءة لشارع البستان والحارات والشوارع الضيقة المتفرعة ببلاط الإنترلوك والتي يصعب رصفها بمدينة منفلوط على أن يتم استمرار تنفيذ أعمال التطوير بباقي شوارع مدينة منفلوط تباعًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

 

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق بطول 3200 متر بالكوم الأحمر

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبنوب العوامر (صور)

 

وفي نهاية الجولة أكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لنهو تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقًا للجدول الزمني المقرر.

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