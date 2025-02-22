السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة بأسيوط، والمحافظ يتفقد الحادث (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد موقع الحريق، فيتو

 تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال السيطرة على حريق في شقة بأحد العقارات السكانية بشارع محمود رشوان بحى شرق مدينة أسيوط، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو أي إصابات.

 

حدوث حريق داخل وحدة سكنية بحي شرق أسيوط 

 كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل وحدة سكنية بالدور الخامس بالعقار 36 شارع محمود رشوان بحي شرق مدينة أسيوط.

 وعلى الفور توجه محافظ أسيوط إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقًا أمنيًا بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وتم الإطفاء والتبريد.

محافظ أسيوط: تنفيذ سيناريو إخلاء مدرسة نتيجة زلزال واندلاع حريق لقياس مدى الكفاءة

حريق يلتهم محتويات منزل من 3 طوابق في أسيوط

 وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح وأية إصابات تذكر، وبالفحص الأولى تبين إشتعال النيران نتيجة ماس كهربائي أدى إلى تلفيات بعض قطع الأثاث بغرفة النوم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخماد الحريق أسيوط الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر حريق بوحدة سكنية محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وحدة سكنية

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تفتتح "المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية" الإثنين المقبل

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتقديم مساعدة عاجلة لأسرة المنزل المنكوب بمنفلوط (صور )

محافظ أسيوط يوجه بتشغيل 2 حضانة أطفال جديدة بمستشفى الإيمان العام (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتطوير مركزي تدريب الأطباء البيطريين بريفا (صور)

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

رياضة أسيوط تنظم مشروع إعادة تدوير المستعمل (صور)

تعليم أسيوط يتابع فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية 

الأكثر قراءة

تشكيل الزمالك أمام الأهلي، زيزو يقود الهجوم وصلاح مصدق أساسي

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

مفأجات في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالقمة، وجراديشار يقود الهجوم

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

قبل ساعتين من مباراة القمة، مدرجات الأهلي تمتلئ بالجماهير (صور)

منوعات

المزيد

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية