6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة بأسيوط، والمحافظ يتفقد الحادث (فيديو)

تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال السيطرة على حريق في شقة بأحد العقارات السكانية بشارع محمود رشوان بحى شرق مدينة أسيوط، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو أي إصابات.

حدوث حريق داخل وحدة سكنية بحي شرق أسيوط

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل وحدة سكنية بالدور الخامس بالعقار 36 شارع محمود رشوان بحي شرق مدينة أسيوط.

وعلى الفور توجه محافظ أسيوط إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقًا أمنيًا بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وتم الإطفاء والتبريد.

وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح وأية إصابات تذكر، وبالفحص الأولى تبين إشتعال النيران نتيجة ماس كهربائي أدى إلى تلفيات بعض قطع الأثاث بغرفة النوم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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