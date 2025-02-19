الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع البداري بأسيوط

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمركز ومدينة البداري وفقًا للخطة الموضوعة وضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكل جمالي وحضاري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر2030، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت باستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع بمدينة البداري ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025. 

 

رفع كافة المعوقات والمخلفات والإشغالات وتمهيد الطرق

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة ورفع كافة المعوقات والمخلفات والإشغالات وتمهيد الطريق ووضع التربة الرملية وتسوية الشوارع بإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز وتركيب بلاط الإنترلوك وذلك بإشراف ومتابعة طلعت بدوي نائب رئيس المركز وعلاء عبد الرحمن عيسى مدير شؤون البيئة بمجلس مدينة البداري يرافقه مسئولي الشركة المنفذة مشيرًا إلى تكثيف العمل لإنهاء تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن لتخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال على أن يتم استكمال باقي الشوارع وفقًا للخطة الموضوعة.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منفلوط (صور )

بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي حسام كيلاني في أسيوط

 

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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