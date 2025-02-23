مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 78 بجروح جراء انهيار قاعة لتناول الطعام في مركز تجاري في بيرو، بحسب ما أعلنت السلطات في حصيلة جديدة.

انهيار قاعة لتناول الطعام في بيرو

ووقع الحادث في مركز ريال بلازا في تروخيو، ثالث كبرى مدن بيرو من حيث عدد السكان، والواقعة في شمال غرب البلاد على مسافة 500 كلم من العاصمة ليما.

وقال وزير الدفاع والتر أستوديلو إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 78 آخرون، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أندينا الحكومية.

وكانت عشرات العائلات تمضي وقتها في قاعة الطعام بالمجمع التجاري لدى وقوع الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتتواصل في المكان عمليات الإنقاذ وانتشال أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت السقف المنهار، يشارك فيها أكثر من 100 عنصر إطفاء وشرطي.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ الإقليمي بأن الحادث وقع صباح الجمعة وتمّ الابلاغ عنه بعد نصف ساعة من حصوله.

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