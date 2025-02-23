أسير إسرائيلي لعناصر القسام: شجرة الزيتون هذه أكبر من عمر دولتي

نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال الإسرائيليين الأسرى قبيل الإفراج عنهم أمس السبت، يتحدثون مع عناصر من الكتائب بالقرب من شجرة زيتون معمرة عمدت القوات الإسرائيلية على قطعها.

عمر شجرة الزيتون ودولة الاحتلال

وقال أحد جنود الاحتلال في الفيديو، يبدو لي أن عمر شجرة الزيتون هذه يزيد عن عمر دولتي".

وفي الفيديو، بدا لافتا أن شجرة الزيتون المعمرة، قد أنبتت فروعا خضراء جديدة عند جذعها، رغم أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قطعتها وحاولت اقتلاعها من الجذور.

كما تحدث أحدهم عن جذور عائلته، فقال إن أصول أجداده تعود إلى المغرب وتركيا وأنه لا يعرف السبب الذي دفع جده إلى المجيء إلى هذه المنطقة، مشددا أن على الجميع العودة إلى موطنهم.

يأتي ذلك بينما رفعت حماس شعار شجرة الزيتون، على منصة إطلاق سراح الأسرى، التي أقامتها في منطقة النصيرات وسط القطاع.

الأرض تعرف من أهلها

كما رفعت شعارا كتبته بالعربية والإنجليزية والعبرية: "الأرض تعرف أهلها.. من الأغراب مزدوجي الجنسية".

وكانت حركة حماس سلمت السبت، 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في منطقة النصيرات وسط غزة، وذلك عقب عملية تسليم أولى جرت قبلها بساعات قليلة في رفح وشملت أسيرين إسرائيليين، كما سلمت أسيرا سادسا في مدينة غزة من دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل.

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